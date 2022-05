Focada na construção civil, Globus Seguros fecha parceria com Cada Casa

Reformar uma casa ou um empreendimento não é tarefa fácil. Além da logística dos materiais a serem providenciados e contratações de bons profissionais, há também a missão em administrar os imprevistos que surgem, como de um cano furado ou uma instalação malsucedida que precisará ser refeita. Pensando nisso, a corretora Globus Seguros e a Cada Casa, startup que oferece soluções de construção civil para pessoas físicas e profissionais da área, se uniram para auxiliar com apólices de seguros e suporte na compra de materiais àqueles que planejam uma obra.

Enquanto a construtech entra com a consultoria dos materiais e profissionais necessários para o projeto, a corretora disponibiliza assistência com o seguro de obra personalizado, atendendo desde coberturas básicas até apólices com 20 garantias adicionais. “Já trabalhávamos com proteção de reformas, mas a parceria com a Cada Casa tem tudo para impulsionar ainda mais as vendas desse produto. Além, claro, de conscientizar os envolvidos no setor sobre a importância dos seguros contra prejuízos indesejados”, conta Rodolfo Bokel, sócio da Globus.

Segundo o executivo, as coberturas serão prestadas por três seguradoras, indenizando os clientes em casos de danos à terceiros, terraplanagem, fundações, estruturas, vedações em geral e acabamentos, tanto em casos de restauração como de novas construções. Diante desta facilitação, a empresa estima alcançar cerca de mil apólices mensais.

“Em 2022, a startup visa ampliar sua base de clientes em 15% ao mês, atendendo um total de 2.500 clientes até o fim do ano. Destes, a expectativa é que aproximadamente 50% sejam assistidos por algum seguro via Globus”, revela Bokel.

Além do seguro obra, a parceria disponibiliza outros tipos de seguros, como de pet, consórcio, automóvel, vida e erros & omissões (E&O). “Quando falamos em reformas, em especial as habitacionais, falamos na transformação dos lares e da vida das pessoas que irão morar nele. É natural que estas pessoas queiram passar por este processo com a maior segurança possível. A parceria com a Cada Casa visa aumentar ainda mais a tranquilidade de seus clientes pela oferta de seguros associados não somente a reformas, mas à diversas áreas e interesses do nosso público”, diz o sócio.

Seguro E&O

Bokel reforça que apesar de a Cada Casa oferecer uma série de soluções que visam reduzir as incertezas associadas às reformas e promover maior segurança, através de especificação de matérias de qualidade e indicação de profissionais habilitados e experientes, imprevistos podem acontecer. “Neste sentido, não poderíamos deixar de incluir o E&O, visto que a construtech mantém uma rede de arquitetos e engenheiros que contribuem em projetos, denominados ‘Profissionais da Casa’. Nosso compromisso com a startup engloba tanto o consumidor final quanto a grupos frente a obras. Afinal, eles também são nossos clientes”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice