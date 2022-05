Flix apresenta novo head of Clients & Partnerships

A Flix, seguradora 100% digital, anunciou a chegada de Guilherme Menezes, que assume como Head of Clients & Partnerships, passando a ser o responsável pela área comercial da startup.

Atuando no mercado de seguros há pelo menos 20 anos nas maiores empresas do setor e multinacionais, o executivo iniciou sua carreira na Bradesco Seguros, tendo passagens pelo Unibanco AIG, com sua primeira experiência internacional ainda em 2007, quando assumiu as operações da Affinity e parcerias na Marsh.

Além disso, Menezes liderou o time comercial da Assurant, como diretor comercial, e também teve uma passagem pela AXA no Brasil, como um dos responsáveis por integrar o board da startup da seguradora. Nos últimos, meses liderou as operações da conta digital e dos cartões no Grupo Riachuelo.

Para Menezes, que acompanhou o nascimento da Flix, o projeto tinha enorme potencial de inovação para transformar o mercado de seguros residenciais. “Entrar para o time da Flix e ver o seu crescimento em tão pouco tempo, me deixa convicto de que é possível sim empreender nesse mercado e produzir impactos capazes de mudar e melhorar a vida das pessoas”, afirma.

N.F.

Revista Apólice