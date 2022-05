Flix anuncia Patrícia Martins como head of Insurance

A insurtech Flix acabou de contratar a profissional Patrícia Martins para comandar sua área técnica como head of Insurance da empresa.

Com mais de 30 anos de atuação no mercado de seguros, incluindo sua passagem pelo Santander, entre outras grandes empresas do setor, Patrícia chega com o desafio de comandar a área técnica da companhia, atuando na elaboração de produtos, estudos e regulamentos, além de orientar procedimentos e processos de análises de riscos.

Para a profissional, a proposta da Flix de descomplicar o setor de seguros residenciais, tão engessado e burocrático, com altos preços e linguagem de difícil compreensão, foi fundamental para aceitar o convite.

“Durante a minha trajetória no mercado, um dos meus maiores desafios sempre foi tentar traduzir o ‘segurês’ empregado pelo setor. Atuando como head of Insurance na Flix, poderemos fazer o cliente compreender porque o seguro residencial é algo útil e necessário em sua vida”, ressaltou Patrícia.

