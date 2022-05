Fintech registra aumento na procura por seguro de cartão de crédito

Compartilhar no

O cenário econômico no Brasil tem feito crescer a procura dos consumidores pelo seguro para o cartão de crédito. Na Trigg, a contratação do “Cash Protegido”, tem crescido 15% ao mês. Além disso, 40% dos novos clientes iniciam a sua relação com a fintech já realizando a contratação desse serviço.

Lançado na pandemia, o “Cash Protegido”, oferece cobertura em caso de perda, roubo e furto do cartão, desemprego involuntário, IPTA (Invalidez Permanente Total por Acidente), incapacidade física, total e temporária, morte acidental e também realiza um sorteio mensal, pela loteria federal, com prêmio de R$ 5.000,00.

“Criamos o produto para proporcionar mais segurança aos nossos clientes para que eles vivam com menos ou sem preocupações, protegendo o bolso para os mais variados imprevistos. Além de ser mais uma maneira, dentre tantas outras ações aqui dentro da Trigg, de se proteger dos golpes dos cartões, já que a cobertura também assegura roubo, furto ou perda. ”, explica Wellington Alves, CEO da fintech. “Somos uma empresa que busca ser parceira e queremos ajudar nossos clientes a superarem fases desafiadoras, com ações que realmente façam a diferença nesse momento”, ressalta.

Alves comenta que todos os meses há clientes com sinistros aprovados, embora tenha se mantido uma média mensal de clientes. “Não houve aumento de clientes usando o sinistro ao comparar o ano de 2020 com 2021”, afirma.

A empresa realiza um sorteio todos os meses para os clientes que contratam o seguro. Um dos ganhadores desses sorteios mensais, Higor Rodrigues, fala sobre a sua experiência: “Eu sempre contratei os seguros de cartões, principalmente pela insegurança que vivemos nos dias de hoje. Mesmo lendo e sabendo dos sorteios mensais nunca acreditei que teria a sorte de ser contemplado um dia, e hoje esse dia chegou”.

O seguro pode ser contratado diretamente pelo app, no momento da contratação do cartão ou, para quem já é cliente Trigg, pela Store , tanto para o cartão do titular quanto para os adicionais. O custo é de R$ 9,99 por mês por CPF.

