Faturamento da Bradesco Seguros cresce 13,2% no primeiro trimestre

O faturamento do Grupo Bradesco Seguros registrou expansão de 13,2% no primeiro trimestre de 2022, em relação ao mesmo período de 2021, com crescimento de 9,2% nos Prêmios Ganhos. Houve evolução em todas as linhas de negócios: Vida e Previdência, 15,3%; Saúde e Dental, 7,8%; Auto e Ramos Elementares, 24,1%; e Capitalização, 19%. Já o Resultado Financeiro teve evolução de 15,7%, influenciado pelo comportamento dos índices econômico-financeiros, enquanto o Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização cresceu 4,7%. Vale destacar, ainda, a melhora do Índice de Eficiência Administrativa da companhia, que ficou em 3,7%, uma das marcas mais favoráveis dos últimos anos.

Os números mostram, ainda, uma tendência positiva quando se observa a evolução do primeiro trimestre de 2022 em relação ao quarto trimestre de 2021. Nessa base de comparação, o Lucro Líquido apresentou crescimento de 5,5%, com evolução do ROAE de 17,7% para 18,9%. No mesmo sentido, o faturamento registrado em março de 2022 cresceu 20,9%, frente ao registrado no mesmo período do ano passado.

Em indenizações e benefícios, foram pagos R$ 10,7 bilhões nos três primeiros meses de 2022 – evolução de 15,4% em relação ao mesmo período de 2021, dos quais R$ 512 milhões foram destinados exclusivamente a eventos relacionados à Covid-19, além de indenizações referentes aos seguros de Vida e Habitacional.

Tendo a centralidade do cliente como principal direcionador de sua estratégia, a empresa evoluiu ainda mais na jornada de transformação digital e melhoria de processos, com a adoção de novas metodologias e plataformas para mensurar a experiência do consumidor.

Com a expansão e o aprimoramento dos canais digitais de comercialização, as vendas nessa modalidade cresceram 56% de janeiro a março de 2022, alcançando R$ 521 milhões (mais de 80% em Previdência Privada), com aumento de 77% na quantidade dos itens distribuídos, que superaram 750 mil.

Decorridos dois anos desde a declaração da pandemia da Covid-19 pela OMS (Organização Mundial da Saúde), o Grupo Bradesco Saúde contabiliza uma série de iniciativas em prol de seus 3,8 milhões de beneficiários e da sociedade brasileira. Nesse período, até março de 2022, foram registrados cerca de 90 mil internações e 2,2 milhões de exames PCR, e pagos R$ 6,2 bilhões com internações e exames relacionados à Covid-19.

Com base no modelo de Atenção Primária à Saúde, a rede Meu Doutor Novamed ganhou 12 novas clínicas durante a pandemia, atingindo, nesse primeiro trimestre de 2022, um total de 27 unidades no país, com mais de 890 mil atendimentos realizados desde a sua criação, em 2015. Também merece destaque o plano Bradesco Saúde Ideal, que ultrapassou a casa dos 20 mil beneficiários em cerca de seis meses de operação.

No segmento de Previdência Privada, a Bradesco Vida e Previdência reforçou seu portfólio com o lançamento, no trimestre, de seis novas opções de produtos, visando atender à demanda por diversificação de ativos e gestores. Além disso, por meio de nova jornada no APP, ampliou os serviços e informações disponibilizados nos canais digitais.

No ramo Vida, o seguro ‘Vida Viva Bradesco’, criado em 2021 com o objetivo de acompanhar a evolução e as mudanças no planejamento financeiro do cliente, foi reconhecido pela EFMA-Accenture como Inovação Global em Seguros no mês de março de 2022, qualificando-se para a premiação anual promovida pela entidade. Na mesma linha de produtos voltados à proteção em vida, a empresa lançou o Novo Vida Segura Premiável, uma evolução em seguro de vida resgatável, com a menor carência de resgate do mercado segurador.

Em Seguro Auto, a Bradesco Auto/RE ampliou as coberturas para veículos de alto valor, incluindo a opção de reembolso, integral ou parcial, dos valores correspondentes a bens e itens pessoais deixados no interior do veículo, de acordo com a apólice contratada. No segmento de Ramos Elementares, foram lançadas novas segmentações para a cobertura de equipamentos, contemplando os setores de construção civil, indústria, comércio e agrícola, entre outros.

Já a Bradesco Capitalização teve como principais destaques o lançamento de produto concorrendo a prêmio, por sorteio, de mais de R$ 11 milhões, avanço nas parcerias da modalidade de incentivo, em especial com Veloe e Ágora Investimentos, e a realização de treinamento para toda a força de vendas, com foco em qualidade e transparência na relação com o cliente.

N.F.

Revista Apólice