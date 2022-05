Ezze Seguros realiza eventos em Fortaleza e Salvador

A Ezze Seguros realizou dia 5 de maio um evento em Fortaleza, capital do Ceará, e outro, no dia 6, em Salvador, na Bahia. Os encontros tiveram como objetivo celebrar o sucesso da seguradora no Nordeste e o relacionamento promissor com as assessorias e corretores da região.

Em Fortaleza, o encontro foi realizado no L’Ô restaurante, na praia de Iracema, e contou com a presença do especialista em seguro garantia e gerente executivo para o Norte e Nordeste, Romário Nunes; do vice-presidente Relações Institucional, Marketing e Planejamento, Ivo Machado; do sócio diretor executivo Comercial e head de Vida, Waldecyr Schilling; do superintendente regional para Minas Gerais, Goiás, Norte e Nordeste Franklin Reis; da especialista de Vida Priscila Junqueira; e do vice-presidente Comercial da companhia, Edson Toguchi.

“Entendemos e valorizamos o corretor de seguros como o nosso principal parceiro nos negócios e estamos investindo nessa relação. Abrimos filiais em seis estados durante a pandemia, e agora estamos realizando estes eventos que fortalecem nosso relacionamento. A Ezze é uma seguradora empreendedora, em que nossos principais executivos são sócios e acreditamos na meritocracia”, afirmou Ivo Machado, vice-presidente comercial e marketing da empresa.

Já em Salvador, o representante da companhia no estado, especialista em P&C e gerente executivo comercial regional Nordeste, Valter Cal, recebeu os convidados no Fera Palace Hotel. Além do executivo, estiveram presentes Ivo Machado, Waldecyr Schilling, Franklin Reis e Priscila Junqueira. O encontro aproximou ainda mais os corretores e a seguradora que oferece soluções personalizadas para todo tipo de situação.

“A presença na região do Nordeste faz parte da estratégia de crescimento da Ezze, além de buscarmos firmar ainda mais a nossa parceria com o nosso principal distribuidor, o corretor de seguros. Somos uma companhia multiprodutos e multicanais, um dos nossos principais pilares de crescimento está nas linhas de Garantia, Vida e P&C”, ressaltou Schilling.

N.F.

Revista Apólice