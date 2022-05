Ezze Seguros patrocina 2º Torneio de Beach Tennis em São Paulo

A Ezze Seguros patrocinou o 2º Torneio de Beach Tennis realizado pelo Banco ABC. O evento, que aconteceu no fim da tarde do dia 28 de abril, na arena Catita Beach, em São Paulo, contou com a presença de cerca de 50 pessoas, como o CEO da corretora de seguros ABC Brasil, Luiz Antônio de Assumpção Neto; a vice-presidente de Bancassurance da seguradora, Juliana Fonseca, além de diretores, superintendentes, gerentes de relacionamento do banco, entre outros convidados do trade.

“Cada vez mais buscamos nos relacionar e apoiar nossos parceiros em eventos, com o objetivo de conectar pessoas. Muito além do negócio, a motivação e empenho fazem toda a diferença”, afirmou a vice-presidente da Ezze.

As duplas premiadas do torneio foram Raquel D’ Alessandro e Marcio Moni Moreira; Tulio de Oliveira Andrade Ribeiro e Guilherme Guimarães Maia; Renato Stavropoulo Barcha e Marco Aurélio Manzano; e Danielle Marques Souza e Marcio Henrique Moreno.

