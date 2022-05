Executivos visitam estande da Delta Global no South Summit Brasil

A Delta Global, uma das empresas que marcou presença na primeira edição do South Summit Brasil, evento de inovação que aconteceu em Porto Alegre, de 4 a 6 de maio, recebeu em seu estande representantes das principais empresas do setor de seguradoras do país. No local, os executivos entraram em contato com a proposta de apresentação da empresa para o evento, que contou com uma tela interativa detalhando o Delta Fleet. A ferramenta, desenvolvida totalmente pela Delta Global, é um ecossistema que unifica hardware, software e serviços para frotas e mobilidade, gerando um dos maiores BigData do mercado de mobilidade da América Latina para a criação de modelos de previsibilidade e inteligência artificial. “Não poderíamos ficar de fora de um evento como este, que, além de ser um ambiente de troca, também amplia nosso olhar para o cenário da inovação, destacando as mais variadas ideias e ações. E faz todo sentido que a nossa visão de mercado seja apresentada para parceiros do setor de seguros, pois eles são players fundamentais do nosso mercado”, avalia Nicolas Galvão, CEO da Delta Global.

Reunindo empresas, startups, empreendedores e a comunidade de investidores de todo o mundo, o South Summit Brasil recebeu a visita de milhares de pessoas ao longo dos seus três dias de programação. “Ficamos muito contentes em ver uma empresa gaúcha mostrar tudo aquilo que desenvolve em tecnologia em um evento global. A Delta vem demonstrando uma grande capacidade de diferenciação no mercado, especialmente com ideias que geram maior qualidade nos serviços e, consequentemente, preferência pelos prestadores”, afirma Giovani Menger, gerente da filial Porto Alegre da HDI Seguros.

“Nos enche de orgulho que um parceiro tão expressivo seja participante de um evento deste porte e relevância. A Delta está sempre buscando algo diferente para compartilhar, e, no South Summit, ela se destacou por apresentar novidades que agregam ganho a parceiros e clientes”, avalia Renato Comarin, gerente no Rio Grande do Sul da Sompo Seguros. Para Fabiana Mello, gerente de filial RS e SC da Seguros Sura, a experiência de participar do evento permite a conexão com diversos players e tendências de vários segmentos. “Para nós, representantes do mercado de seguros, testemunhar empresas e investidores de diversos países apresentando evoluções tecnológicas e inovadoras desenvolvidas no nosso Estado, é muito gratificante”, avalia.

K.L.

Revista Apólice