Europ Assistance apresenta novo Head Travel Brasil

A Europ Assistance Brasil (EABR) acabou de anunciar a contratação de Gabriel Rego para a posição de Head Travel Brasil, sendo o principal responsável no Brasil pela linha de assistências ligadas ao universo de turismo e viagem. O executivo possui mais de 20 anos de experiência neste mercado, sendo dez deles focados no setor de viagem e turismo.

Rego chega com a missão de liderar, crescer e seguir desenvolvendo os canais e produtos para este segmento, com o intuito de consolidar a companhia como uma das principais empresas do segmento.

“Estou muito entusiasmado com esta oportunidade. Tenho certeza de que com minha experiência, nacional e internacional, atrelado a forte marca e visão local, regional e global de expansão do segmento, trarão um resultado positivo de forma rápida e sustentável; sem falar em novas soluções para um mercado que cresce a cada dia mais no Brasil” comenta o executivo.

Na visão de Rego, com o término da pandemia causada pela Covid-19, “os produtos ligados a assistência para viagens seguirá se consolidando como parte fundamental na planificação de viagens, estando presente em toda cadeia de distribuição do turismo”, avalia.

Formado em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo (UCSP) e com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Rego iniciou sua carreira executiva na Exxon Mobil no final dos anos 90. Depois, passou por empresas como Carrefour e Assist Card, onde foi diretor Comercial Brasil e Country Manager no Peru.

“Conheço o Gabriel há muitos anos, ele sempre foi uma das referências regionais no segmento de assistências para viagens. Portanto, estou extremamente satisfeito dele fazer parte da equipe da Europ Assistance, voltado para o desenvolvimento do segmento em nossa maior operação regional” comenta Fernando Perez, Head Travel América Latina.

Nos últimos dois anos, Rego atuou consultivamente pela Bencorp e Bee Insurance, desenvolvendo negócios em gestão de benefícios e saúde ocupacional interagindo com os principais players do mercado.

“Buscamos por profissionais que contribuam decisivamente para os negócios do grupo não apenas no Brasil, mas também na América Latina. Com base em sua experiência, tenho certeza de que o Gabriel nos ajudará no fortalecimento da nossa marca no Brasil e região, agregando seus conhecimentos ao time”, afirma Newton Queiroz, CEO da Europ Assistance Brasil e CEABS Serviços.

