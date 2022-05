Essor Seguros realiza temporada de webinars para corretores

A Essor Seguros irá promover uma série de webinars destinada aos corretores e ao mercado de seguros. Serão três episódios, um por semana, sobre produtos exclusivos da empresa.

Uma oportunidade única para os corretores de seguros se informarem e tirarem dúvidas sobre o Seguro Transporte de Carga, o Seguro All Risks Eventos e o Seguro Garantia Digital.

Na avaliação de Fabio Pinho, CEO da companhia, “serão três dias de imersão completa em três produtos exclusivos da Essor, com todas as informações sobre os seguros, análise de mercados, reconhecimento de plataformas, detalhamento de serviços e modelo de negócio. Com este conhecimento, o profissional de seguros poderá melhorar sua performance e alavancar sua carteira de clientes”, explicou o executivo.

A temporada de webinars contará com a participação dos heads da empresa e parceiros estratégicos de cada produto. As transmissões serão ao vivo pelo canal de YouTube da companhia e as inscrições devem ser feitas através do link.

Veja a programação completa:

Episódio 1

Tema: Seguro Transporte de Carga

Dia: 10/05

Hora: 15h

Participantes: Mauricio Silva, head of Marine Cargo da Essor Seguros; Vanessa Mendonça, diretora de Subscrição Transp. e Mark. & Branding da Albatroz MGA; Tiago Camillo, diretor comercial e Risk Manager da Albatroz MGA; e Salvatore Lombardi, CEO da Albatroz MGA.

Episódio 2

Tema: Seguro All Risks Eventos

Dia: 17/05

Hora: 15h

Participantes: Roberto Uhl, head of Digital Mass & Products da Essor Seguros; e Juliana Sabrina dos Santos, diretora executiva da Axpert.

Episódio 3

Tema: Seguro Garantia Digital

Dia: 24/05

Hora: 15h

Participantes: Eduardo Santos, subscritor de Seguro Garantia da Essor Seguros; e Danieli Saddock Gugelmin, diretora executiva da OnPoint.

