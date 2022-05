A partir de agora, o Espaço das Américas, em São Paulo, passa a se chamar Espaço Unimed. Celebrando 20 anos de existência, a tradicional casa de espetáculo paulistana assume pela primeira vez novo nome, em uma ação de naming rights completamente alinhada aos valores da Central Nacional Unimed e ao seu propósito de cuidar não só da saúde física, mas também da saúde mental, promovendo cultura, lazer, diversidade e encontros entre as pessoas. Um investimento que tem como objetivo principal contribuir com experiências positivas para a cidade e o grande público, em sintonia com o olhar de crescimento e diversificação de parcerias estratégicas da marca Unimed.

Para a Central Nacional Unimed, saúde, condição essencial para a vida, vai muito além de cuidados físicos. Inclui estar de bem com a mente, ter boas relações e fazer atividades que tragam prazer à vida. A música e a arte são caminhos para o bem-estar e fatores muito importantes no cuidado com a saúde mental. “É um grande prazer para todos nós, da Central Nacional Unimed, levar a marca Unimed a um espaço que é referência em entretenimento de qualidade para os paulistanos e brasileiros. Democrático, diverso e acessível, o Espaço Unimed é para todas as pessoas, afirmando nosso compromisso em oferecer opções que garantam o bem-estar a todos”, afirma Luiz Paulo Tostes Coimbra, presidente da Central Nacional Unimed.

Ao longo dos anos, a Unimed tem construído uma relação atenciosa e de reciprocidade com as cidades em que atua e na maneira como pode favorecer a qualidade de vida das pessoas. O Espaço Unimed é mais uma das várias ações da Unimed neste sentido. A marca já está presente em São Paulo com o Teatro Unimed e a Academia Unimed, no parque Villa Lobos, com a parceria de guarda-chuvas da Rentbrella, iniciativas de zeladoria de praças em três bairros da capital, além de diversas organizações de investimento social e ambiental (Institutos Unimed), sempre reafirmando seu compromisso com políticas de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental.

O atual Espaço Unimed foi inaugurado em 2002 pelo Grupo São Paulo Eventos, que possui mais de 50 anos de atuação no ramo de entretenimento, incluindo casas icônicas em São Paulo, como Olympia, Toco, Contramão, Overnight, entre outras, e hoje é responsável por Espaço das Américas, Expo Barra Funda e Villa Country. Para Marco Antônio Tobal Junior, sócio-diretor do Grupo, “temos grande orgulho em ter a marca Unimed associada a esta iniciativa que, em suas duas décadas de existência, tem contribuído para transformar uma importante região da cidade de São Paulo e servido de palco para atrações do Brasil e do mundo, oferecendo alta qualidade técnica a produtores, artistas, empresas e o grande público”. E Alejandro Figueroa, sócio-fundador do Grupo São Paulo Eventos, complementa: “Trabalhamos por uma cidade melhor, mais inclusiva, diversa e que sempre traga alegria a todos que moram ou passam por ela. Assim como nós, a Unimed se dedica a promover melhor qualidade de vida às pessoas, o que nos dá a certeza de que um futuro ainda mais brilhante está por vir”.

Espaço Unimed, uma casa de shows ainda mais moderna e vibrante

Ao mesmo tempo em celebra 20 anos de existência, o Espaço Unimed está em constante evolução, tornando-se melhor a cada dia. Inspirados em Athos Bulcão, novos conceitos visuais reúnem grafismos e cores que reforçam a ideia de uma casa plural, aberta a todos e a qualquer expressão artística e cultural, inclusiva, sem distinção ou qualquer tipo de preconceito. Um espaço de alegria, acolhedor e intenso, em que a celebração à vida está sempre presente.

Localizado na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, de fácil acesso, próximo à estação Barra Funda do metrô, o Espaço Unimed é uma casa de espetáculos e eventos de configuração flexível e capacidade para comportar até 8 mil pessoas em uma área útil de 3.450m². Sua história é marcada por uma diversificada programação de atrações nacionais e internacionais, com mais de 1 mil shows realizados, que atraíram cerca de 4 milhões de pessoas até hoje. Entre os nomes que já passaram por seu palco, Bruce Springsteen, Roberto Carlos, Ed Sheeran, Ivete Sangalo, Los Hermanos, Faith no More, Morrissey, Noel Gallagher, Os Paralamas do Sucesso, Robert Plant, Slash, Tears for Fears, Tiësto, Titãs, entre muitos outros.

Veja, a seguir, a programação com o que vem por aí, em 2022, que já conta com 50 shows agendados e outros para abrir muito em breve:

Diego e Victor Hugo – 12 de maio

Juliette Freire – 13 de maio

Péricles | Tour Céu Lilás – 14 de maio

McFly – 17 e 18 de maio

One Night of Tina – 19 de maio

The Kooks – 20 de maio

Criolo | Turnê Sobre Viver – 21 de maio

Marc Martel – 22 de maio

Jão – 27 de maio (esgotado), 14 de agosto (esgotado) e 20 de agosto

Louis Tomlinson – 28 de maio (esgotado) e 29 de maio

Joss Stone – 1 de junho

Ranaissance e Curved Air – 2 de junho

Whindersson Nunes – 3 e 16 de junho

Djavan | Vesúvio – 4 e 5 de junho

Anavitória – 9 de junho

Roupa Nova – 10 e 11 de junho

Chitãozinho & Xororó – 12 de junho

Armandinho & Maneva – 15 de junho

Futparódias – 19 de junho

Khalid – 23 de junho

Caetano Veloso – 25 e 26 de junho

Mania – The Abba Tribute – 30 de junho

Jota Quest – 2 de julho

RAP4Life – 3 de julho

Fábio Jr – 15 de julho

A-Ha – 18 e 19 de julho

Marisa Monte | Portas – 21, 22, 23 e 29 de julho

Manu Gavassi – 7 de agosto

Zeca Pagodinho – 13 de agosto

Rosalía – 22 de agosto

Reggae Live Station – 28 de agosto

Ana Carolina – 6 de setembro

Maneskin – 9 de setembro

Jorge Benjor – 10 de setembro

Helloween e HammerFall – 8 e 9 de outubro

Nightwish – 14 de outubro

Hanson – 15 de outubro

Skank | Turnê de despedida – 21 e 22 de outubro

Liam Gallagher – 15 de novembro