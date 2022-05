ENS oferece desconto e bolsas de estudo em cursos de graduação

Compartilhar no

A graduação é um passo importante na carreira, ao proporcionar habilidades e técnicas direcionadas, experiência de mercado e a criação de uma rede de contatos. Um diploma de ensino superior abre portas para oportunidades profissionais e permite uma ampla visão do setor de atuação, refletindo em maior empregabilidade e melhores salários.

Muitas pessoas que desejam fazer um curso de ensino superior acabam desistindo em razão da questão financeira. Mas a boa notícia é que, por meio de bolsas de estudos, é possível cursar a tão desejada graduação dentro das possibilidades de cada aluno.

A ENS (Escola de Negócios e Seguros) estabelece políticas de desconto e oferece bolsas de estudo que facilitam a inserção no mundo acadêmico por um investimento acessível. Uma das formas de obter uma bolsa de estudos é utilizando o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que garante abatimentos de até 40%. Neste caso, são válidos os resultados das três últimas provas.

Alunos oriundos de outras instituições de ensino, já diplomados ou ainda cursando graduações, também têm desconto especial, em bolsa que chega a 30%.

Há ainda abatimentos para associados aos Sincors (Sindicatos dos Corretores de Seguros) e colaboradores de empresas e entidades conveniadas, que podem conseguir bolsa de até 20%.

Outras possibilidades de desconto são para ex-alunos do Curso para Habilitação dos Corretores de Seguros (CHCS), que recebem bolsa de estudos de 20%, ex-alunos de Cursos Livres, que têm abatimento de 20%, e ex-alunos de Cursos Gratuitos, que garantem 10% de redução no valor do curso.

Vale lembrar que os descontos não são cumulativos.

Confira as graduações que a ENS oferece:

Gestão de Seguros

O curso é indicado para quem pretende alcançar cargos gerenciais no setor de seguros, podendo atuar em qualquer área. A graduação forma profissionais aptos a empreender a gestão financeira de forma consistente e inovadora, em consonância com os princípios da administração contemporânea.

Gestão de Riscos Logísticos

Esta graduação prepara para administrar e gerenciar riscos, utilizando as ferramentas necessárias para o pleno desenvolvimento da função, como IoT, modelos de gestão de transportes e armazenagem, planejamento estratégico e gerenciamento e administração de riscos.

Processo Gerencias

O profissional com esta formação é responsável por mapear processos dentro de uma organização, impedindo o baixo desempenho e a perda de capital. Pode atuar em empresas de planejamento, desenvolvimento de projetos, assessoria técnica e consultoria, em organizações de setores diversos (indústria, comércio e serviços) e em institutos e centros de pesquisa.

Marketing

O curso capacita os alunos para entender as forças competitivas que afetam as empresas, desenvolver pesquisas de mercado e conhecer o comportamento do consumidor.

Recursos Humanos

Esta graduação ensina o aluno a administrar diversas áreas dentro do vasto universo das Relações Humanas, como captação e treinamento de pessoas, departamento pessoal, cargos, salários e carreiras.

Gestão Financeira

Fazem parte do conteúdo deste curso a avaliação de riscos, a elaboração de estudos de viabilidade de investimento e a otimização de recursos, com apresentação dos principais conceitos do universo financeiro e das melhores práticas para a tomada de decisões importantes.

As inscrições estão abertas para as turmas do próximo semestre. Para conhecer os programas, datas de início e outras informações sobre bolsas de estudo e políticas de desconto os interessados devem acessar o link.

N.F.

Revista Apólice