ENS e CII lançam programa inédito em Londres

Por mais de duas décadas, a ENS (Escola de Negócios e Seguros) mantém convênios com instituições de ensino que são referência no cenário internacional. Em 2022, a Escola está lançando mais uma iniciativa inédita, fruto de uma dessas parcerias: o Programa de Treinamento Internacional – Risk Management, International Broking and Reinsurance, programado para acontecer em Londres (Reino Unido).

Realizado em parceria com o CII (Chartered Insurance Institute), o curso permitirá aos alunos vivenciar uma jornada de conhecimentos aprofundados e networking, por meio de uma experiência in loco na capital britânica, um dos mais importantes centros econômicos do mundo.

Abordando temas como Gerenciamento de Riscos, Corretagem Internacional e Resseguro, as atividades serão conduzidas por três renomados professores do mercado britânico: Peter Cave, Neil Park e Anis Ataba.

Conhecimentos teóricos e experiência prática

Os especialistas garantirão aos participantes uma imersão completa, de forma concisa e objetiva, promovendo capacitação técnica e prática com visitas ao Lloyd’s, uma das maiores e mais tradicionais instituições de resseguro do mundo.

O curso fornecerá uma análise das melhores práticas de Governança e Gestão de Risco em companhias de seguros internacionais. Além disso, analisará a compreensão do risco nas operações de seguros, assim como as implicações para a gestão de capital, visando capacitar os profissionais seniores por meio de insights pertinentes sobre estes temas.

Previsto para acontecer entre 5 e 9 de setembro, o programa tem como pré-requisito dois anos de experiência no mercado de seguros, diploma de ensino superior e entendimento do idioma inglês.

Há política de descontos para alunos e ex-alunos de MBAs ou de outros Programas de Treinamento no Exterior da ENS. Mais informações e inscrições estão disponíveis no link.

