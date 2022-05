Dia das Mães: SulAmérica oferece descontos em seguros e lojas parceiras

Em comemoração ao mês das mães, a SulAmérica está trazendo descontos em produtos e benefícios para aquelas que buscam cuidar da Saúde Integral. Sob o mote de “as mães cuidam de todo mundo”, a campanha, além de apresentar vantagens significativas para incentivar o equilíbrio da saúde física, emocional e financeira delas, vai fomentar também a reflexão sobre a necessidade da colaboração e apoio às mães em todos os dias do ano.

Neste domingo, dia 08 de maio, para cuidarem da sua saúde, as clientes da seguradora terão descontos de até 60% em lojas parceiras através dos benefícios da plataforma SulA Mais. Outra novidade é a possibilidade de contratação do Seguro Viagem com extensão Covid-19 com 30% de desconto, um produto desenvolvido para facilitar a vida de quem viaja, garantindo, entre outras vantagens, a cobertura de despesas farmacêuticas, estadias e retorno de menores e acompanhantes do destino.

A SulAmérica oferece ainda o Seguro de Vida Mulher, opção que oferece às beneficiárias acesso ao serviço de telemedicina familiar, através do Saúde na Tela, descontos em farmácias, assistência para os filhos, assistência residencial e ainda o serviço de “faz-tudo”. Além disso, as contratantes também concorrem a sorteios de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

“Como as mães, em geral, são as que cuidam, queremos também poder oferecer atenção a elas. O objetivo da campanha é incentivar o envolvimento de cada pessoa com os cuidados familiares, além de reforçar o compromisso da empresa com a Saúde Integral (física, emocional e financeira) das figuras maternas. Por meio da oferta de produtos e benefícios, nós buscamos facilitar a rotina destas mulheres, além de garantir maior proteção para elas e toda família.”, finaliza Victor Bernardes, diretor de Vida e Previdência da SulAmérica.

N.F.

