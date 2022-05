Demanda por seguros de automóveis tem alta de 21,9% em abril

A demanda por seguros de automóveis registrou alta de 21,9% em abril deste ano quando comparada ao mesmo mês de 2021. É o que revela o INDS (Índice Neurotech de Demanda por Seguros). O indicador mede mensalmente o comportamento e o volume das consultas na plataforma da Neurotech, empresa pioneira em soluções de inteligência artificial aplicadas a seguros e crédito, área na qual a companhia mantém um índice similar que já é referência no mercado.

Em abril, o INDS destaca os estados do Paraná (24,66%), Minas Gerais (19,72%) e São Paulo (19,51%), entre os três primeiros do ranking. Foram seguidos por Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, com alta de 13,89% e 10,99%, respectivamente. Em relação a março deste ano, porém, houve queda de 15,6% no indicador nacional.

Dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) indicam que a venda de veículos novos teve queda de 6,07% em abril na comparação com igual mês do ano passado. Foram comercializados 270.560 veículos, ante 288.045 nesta base de comparação. Em comparação a março último, o declínio foi menor, de 1,11%. Já no acumulado do ano (de janeiro a abril), as vendas somam 996.900 unidades, 7,18% a menos do que o registrado no mesmo período do ano passado.

N.F.

Revista Apólice