CVG-SP completa 41 anos de trajetória

Reconhecido como um dos principais formadores de profissionais para o mercado de seguro de pessoas e grande disseminador das bases técnicas do ramo, o CVG-SP (Clube Vida em Grupo São Paulo) está completando 41 anos de existência. Sua trajetória começou no dia 25 de maio de 1981, quando um grupo de 79 profissionais se reuniu para criar uma agremiação voltada para a expansão desse segmento.

Visionários, os fundadores acreditavam no potencial do seguro de pessoas em uma época em que predominavam os ramos elementares. O tempo provou que eles estavam certo. O seguro de pessoas ultrapassou o de automóvel, desde 2017, e vem se mantendo na liderança em arrecadação de prêmios.

Com uma ampla grade de cursos semestrais, de básicos a avançados, nas áreas técnica de vida, previdência privada e atuária, o CVG-SP é responsável pela formação da maioria dos profissionais que atuam no ramo. Durante a pandemia, por exemplo, migrou os seus cursos presenciais para o online, com aulas ao vivo e interativas. Em 2021, formou 180 alunos. Os eventos também não pararam nesse período, somando mais de 2,3 mil espectadores no ano passado.

Entretanto, o Clube não está sozinho nessa caminhada. Na área de formação profissional conta com a colaboração da FECAP, uma instituição de ensino centenária. Na área de eventos, o apoio vem de empresas da área de seguros que acreditam no conhecimento como meio de desenvolver o seguro de pessoas. Atualmente, o quadro associativo da entidade é composto por 45 beneméritas e sócias-parceiras, entre seguradoras, resseguradoras, corretoras de seguros e prestadoras de serviços.

Como 21º presidente, Marcos Kobayashi sabe da responsabilidade de continuar o trabalho de seus antecessores e ir além, inserindo a entidade na rota do futuro. Prestes a concluir a sua primeira gestão, o presidente trabalha pela modernização e evolução do CVG-SP. Dentre as realizações, além de uma nova sede, o CVG-SP terá, em breve, um novo site, mais moderno e funcional.

“Tenho muito orgulho de presidir o Clube, ainda mais no momento atual em que o seguro de pessoas tem sido merecedor de grande destaque. Sei também da responsabilidade de conduzir uma entidade que atingiu 41 anos de existência sem jamais se afastar da sua nobre missão de capacitar o mercado e disseminar conhecimento”, diz Kobayashi.

Para o presidente do CVG-SP, o avanço da tecnologia possibilitou atingir um novo público, de profissionais mais jovens e de outras regiões do país. “Por isso, continuamos investindo em nossos pilares de formação técnica, compartilhamento de informações e geração de conteúdo, além de preservar a nossa essência, com os tradicionais eventos da entidade. Hoje, temos uma entidade cada vez mais digital, mais moderna e antenada com o futuro”, diz.

Kobayashi manifesta a sua gratidão: “Obrigado a todos que contribuem e fazem essa entidade ser respeitada e admirada pelo nosso mercado. Parabéns, CVG-SP! ”

N.F.

Revista Apólice