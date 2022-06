CVG-RJ promove “Café da Manhã com a Porto”

Com o tema “Vida do Seu Jeito”, as especialistas da Porto, no segmento Vida e Previdência, Daniela Calassara e Veridiana Dias, irão apresentar as novidades do produto de Vida e o diferencial da Cobertura IPA PLUS da seguradora durante a programação.

Para o presidente do CVG-RJ (Clube de Vida em Grupo do Rio de Janeiro), Octavio Perissé, “esses encontros, que agora farão parte da rotina do Clube, são uma oportunidade para os profissionais do setor ampliarem sua carteira de negócios e fazer networking”.

Outras Beneméritas do CVG-RJ irão participar da programação, que será divulgada nos próximos dias. As inscrições são limitadas e devem ser feitas através do e-mail: [email protected] ou pelos telefones (21) 2203-0393/(21)-96428-4687.

N.F.

Revista Apólice