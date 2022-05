CSP-MG promove curso para aumentar vendas de previdência privada

O CSP-MG (Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais), em parceria com a ENS (Escola de Negócios e Seguros), realiza de 16 a 18 de maio, das 19 às 21 horas, o curso online “Comercialização de Previdência Privada: Vendendo em 5 Passos”.

Ministrado pela professora Lis Barreto, o treinamento aborda os seguintes tópicos: histórico da previdência privada, estrutura do produto e o mercado, investimentos e carteiras dos fundos previdenciários, como entender uma carteira de previdência, perfil do cliente de previdência (onde e de que forma prospectar).

O conteúdo programático ainda inclui técnicas e abordagens comerciais (do agendamento à reunião consultiva), principais objeções na hora da venda e a maneira de contorná-las, como a previdência contribui para a prospecção do seguro de vida, retenção e gerenciamento de carteira de longo prazo, entre outros temas.

“Mais uma vez buscamos levar aos profissionais do setor a oportunidade de capacitação técnica de alto nível para que eles se atualizem e se preparem para atuar nesse ramo, que está em franca expansão”, afirma o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello.

Segundo um levantamento da Fenaprevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida), no acumulado de janeiro de 2021 a fevereiro de 2022, houve cerca de R$ 23,4 bilhões em contribuições em previdência privada. Deduzidos os R$ 19,85 bilhões em resgates, foram R$ 3,53 bi em captação líquida, fechando o resultado do período.

Ainda de acordo com a Federação, apenas em fevereiro de 2022 foram alcançados R$ 12 bilhões em contribuições e R$ 9,6 bi foram resgatados, gerando o saldo de R$ 2,3 bi em captação líquida.

Como se inscrever

As inscrições do curso incluem a doação de, no mínimo, R$ 20,00 (Chave PIX 1289008400165). Os valores serão destinados à aquisição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social. As inscrições devem ser feitas pelo link. As vagas são limitadas.

Sobre a instrutora

A professora Lis Barreto é corretora de seguros, CEO da VLZ Plataforma de Vida e Previdência, atuando há 10 anos no mercado de educação financeira, previdência privada e planejamento de vida. Detém certificação financeira (CPA 10 e CPA 20), conferida pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e possui autorização como Gestor de Regime Próprio de Previdência Social pela Apimec (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais).

