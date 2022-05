Corpe Saúde é nova marca em administração de benefícios

A nova marca Corpe Saúde foi apresentada em evento híbrido realizado para os principais parceiros na última quinta-feira, 26 de maio. O lançamento reuniu, presencialmente no Clube Paulistano, ou na live no canal da empresa no YouTube, executivos de operadoras e instituições de classe, gestores e produtores de corretoras, jornalistas, colaboradores e lideranças do setor de saúde e odonto.

Segundo o presidente e fundador da empresa, Dirceu Canal, para estar mais próxima, em linguagem clara e acessível, a Corpore Administradora de Benefícios evoluiu para Corpe Saúde. “A empresa vem crescendo muito. Sempre tivemos como princípio fazer diferente e melhor, queremos ajudar o cliente e a operadora, construirmos juntos uma nova forma de atuar na saúde suplementar no Brasil. Por isso estamos mais próximos, mais simples. A nova marca é o reflexo da nossa evolução”, declarou.

A gerente de Marketing da administradora, Débora Domingues, explicou que toda evolução tem um motivo. “As pessoas estão se relacionando de uma maneira diferente, mais próxima, sem tantas formalidades ou barreiras. A pandemia impulsionou a acessibilidade e a comunicação online. O mundo mudou e nós precisamos evoluir para acompanhar”, disse, enfatizando que não se trata de apenas mudar um nome ou logotipo, mas de uma mudança de atitude. “A marca Corpore era longa, difícil de pronunciar e notamos que, no mundo digital, estava muito associada a empresas de bem-estar, academias, por exemplo. Nós trabalhamos com a saúde das pessoas e queríamos deixar isso mais claro, inclusive”.

Com a ZV Consultoria reformulou a estratégia, estrutura e processos de marketing e vendas e, juntamente com a Agência Godiva, entendeu que poderia trabalhar em um conceito que traduzisse a simplicidade e a proximidade que quer transmitir. “Alguns elementos nos ajudam nisso. Os parênteses em cima da letra ‘C’ trazem o conceito de proteção que tem tudo a ver com saúde, já os parênteses embaixo da letra ‘E’ remetem ao sorriso que queremos proporcionar aos nossos clientes. Além de ser uma marca mais curta, é fácil de pronunciar, vai facilitar muito a nossa comunicação e, claro, nos ajudar a vender ainda mais”, defendeu a especialista.

Valquiria Brovini, diretora Executiva, reforçou a evolução nos aspectos administrativos e operacionais da Corpe que sustentam a proposta de valor aos clientes e parceiros. “Trabalhamos com a gestão colaborativa, na qual todos podem dar suas opiniões e sugestões, estamos totalmente regulares juntos ao órgão regulador (ANS) e seguindo as melhores práticas, temos metodologia própria, demonstrando qualidade da gestão financeira com baixo índice de inadimplência e menor valor do Ativo Garantidor, melhorando a saúde financeira da administradora, relatou. Ela também comentou sobre importantes projetos em andamento. “Um deles é Governança Corporativa e Compliance, temos também o projeto da Auditoria independente de forma regular. Também estamos investindo fortemente em tecnologia, dando a capacidade de trabalharmos em Home office sem que a operação pare”, garantiu.

Claudio José Pardal, diretor Comercial, explicou a nova campanha de vendas Corpe Saúde + Você para impulsionar os negócios dos parceiros. “Fizemos questão de ter uma mecânica democrática e justa que reconheça todos: plataformas e corretoras pessoas jurídicas, vendedores e corretores pessoas físicas, sejam pequenos, médios ou grandes. Por isso, desenvolvemos esta campanha nacional que é um marco na nossa história”, declarou. São consideradas na campanha as vendas contabilizadas de junho de 2022 a janeiro de 2023 e, além de uma premiação intermediária, em outubro, haverá a premiação final em fevereiro, valendo viagens. Os corretores que se destacarem na campanha, viajarão para Imbassaí, na Bahia e as plataformas, para Mendoza, na Argentina. “A empresa irá agendar uma live para explicar a mecânica de forma mais detalhada e tirar todas as dúvidas”, orientou.

A Corpe Saúde tem forte ligação com o esporte por ser patrocinadora de um dos mais tradicionais times de basquete do país, o Paulistano. Atletas do time profissional estiveram no evento mostrando a camisa do time estampada com a nova marca. Em uma dinâmica, foram oferecidas 10 camisas oficiais do Paulistano/Corpe Saúde e 10 bolas de basquete aos participantes do evento presencial. O evento também teve como ponto alto a palestra da convidada Magic Paula, uma das atletas mais vitoriosas do basquete feminino brasileiro, falando sobre a importância do treinamento e da persistência para alcançar vitórias e superação.

