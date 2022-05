Congresso aborda a integração em redes de atendimento da saúde suplementar

Com o tema “Ecossistemas, Acesso e Sustentabilidade na Saúde Suplementar”, o 26º Congresso Abramge será realizado nos dias 15 e 16 de setembro e as inscrições estão disponíveis no site. O evento terá formato híbrido, com apresentação presencial no Hotel Rosewood São Paulo, e transmissão online gratuita com acesso a parte do evento. A Abramge (Associação Brasileira de Planos de Saúde) sempre aborda as principais discussões do setor, para que novas perspectivas e direções melhorem a qualidade dos serviços para os beneficiários e garantam a sustentabilidade das operadoras.

Uma pesquisa realizada pela consultoria McKinsey, com mais de cem líderes globais do setor da saúde, mostrou que praticamente todos concordam com a necessidade de criação de ecossistemas de saúde e jornadas integradas de cuidado. Isso significa que os atores desse mercado precisam se aproximar, formar redes assistenciais e modelos de negócio que coloquem os pacientes no centro das decisões, compartilhar dados e seguir protocolos clínicos para oferecer serviços complementares entre si, promovendo o que se chama de “coordenação do cuidado”.

É preciso acompanhar mais de perto o caminho que o paciente percorre dentro da rede, evitando descontinuidade no tratamento e repetições desnecessárias de exames, e, assim, trazer sustentabilidade ao sistema de saúde. O grande beneficiado é o cidadão, que percebe na integração entre as redes um acesso mais fácil a consultas, exames e tratamentos. Aliado à qualidade do serviço prestado, isso garante ao beneficiário de plano de saúde uma experiência final muito mais benéfica e satisfatória.

O congresso promoverá um debate no formato ‘roda viva’ com Paulo Rebello, presidente da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), sobre como ampliar o acesso dos brasileiros à Saúde Suplementar. O evento também contará com nomes como Anderson Mendes, presidente da Unidas; Marcela Ungaretti, líder de Pesquisa ESG e sócia da XP; e Leandro Ejnisman; médico do Grupo de Quadril do IOT (Instituto de Ortopedia e Traumatologia da HCFMUSP).

A condução ficará a cargo de Carla Bigatto, apresentadora da TV e da rádio BandNews, que também será moderadora em alguns painéis. Já a Natuza Nery, jornalista e comentarista de Política na GloboNews, conduzirá outros debates. As vagas presenciais para o evento são limitadas.

