Conectando corretores e clientes, Zipia recebe aporte da Astella Investimentos

EXCLUSIVO – O Brasil tem hoje mais de 200 mil corretores e seguradoras, segundo dados da Susep (Superintendência de Seguros Privados), da Abac (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios) e de sindicatos. São milhares de indivíduos e empresas vendendo seguros nos mais diversos segmentos, mas que muitas vezes têm dificuldade para encontrar novos clientes. Do outro lado, há uma população em busca dos melhores serviços, mas que não sabe como chegar ao certo na infinidade de informações sobre planos cada vez mais complexos. Foi nesse meio campo que surgiu a Zipia, startup que faz a ponte entre corretores e clientes e que que acaba de receber um aporte de R$ 6,3 milhões da Astella Investimentos.

A insurtech nasceu em 2020 como um spinout da QuinStreet, empresa do Vale do Silício, listada na Nasdaq, pioneira em marketing de performance nas redes. Pedro Yue, CEO da startup, percebeu o gargalo entre esses dois universos quando atuava como vice-presidente da QuinStreet no Brasil. Ele identificou a dificuldade que profissionais encontravam para chegar até os clientes, que buscam esses serviços cada vez mais de forma online. Assim, fundou a empresa ao lado de outros dois colegas da empresa, Simon Birrell e Daniel Possa.

Na prática, a plataforma oferece para os usuários mais do que um marketing digital, trazendo uma solução completa que auxilia os corretores não apenas na captura de novos prospects, mas também em todo o processo de comunicação e venda, abrindo um canal direto de comunicação entre corretores e consumidores em tempo real. “Acreditamos que não é necessário os corretores sejam experts em tecnologia. Nós fazemos tanto a parte do marketing digital, auxiliando nessa prospecção, como também oferecemos a plataforma que permite fazer o processo de vendas de forma mais eficiente. Principalmente depois da pandemia, há um mar de consumidores desejando proteger seus patrimônios e suas famílias, e a nossa ferramenta aproxima esses possíveis clientes de quem realmente entende de proteção”, diz Yue

Atualmente há cerca de 200 usuários ativos na plataforma, com corretoras fazendo mais de R$1 milhão por mês em prêmios somente de prospects vindos da Zipia. Os principais produtos comercializados são seguros automotivos e consórcios, mas há também soluções de planos de saúde, odontológico, seguros de vida, residencial e de viagem, entre outros. Para divulgar os produtos, a Zipia opera uma rede de mídia própria, além de realizar marketing nas redes sociais e parceria com grandes sites especializados relacionados ao tema. O modelo de negócio funciona com base em uma taxa cobrada por cada conexão feita.

“É fácil fazer campanha nas redes sociais, mas é difícil fazer de uma forma que a conta feche. Vamos buscar onde entendemos que os clientes podem estar procurando pelo produto. Além disso, só fazer a campanha não é o suficiente. Muitas vezes, depois que o consumidor é impactado, falta um canal de acesso fácil e eficiente para tirar dúvidas, entender as complexidades do serviço e fechar a compra. Nós auxiliamos o corretor e o cliente em todo esse processo”, completa Yue.

Laura Constantini

Investindo na ideia ao longo prazo, a Astella enxergou na startup uma oportunidade de auxiliar no desenvolvimento do mercado de seguros no Brasil. “Mesmo em um momento econômico complicado, olhamos o negócio como uma possibilidade de crescer futuramente. Esse setor é muito grande, mas pode ser maior quando comparamos com outros países. Os fundadores da Zipia identificaram como atrair os clientes mais qualificados de forma escalável e eficiente. Essa é uma dor não apenas restrita ao Brasil, mas que tem um potencial de impacto enorme ao passo que todos os processos se digitalizam. Estamos muito animados em apoiá-los nessa jornada que apenas começa”, diz Laura Constantini, sócia-fundadora da empresa.

Com o aporte feito pela Astella, a startup pretende aumentar e melhorar as funcionalidades da plataforma, fornecendo ferramentas mais inteligentes de atendimento, identificação e de follow-up, aumentando, assim, a capacidade do profissional de se comunicar com o consumidor. A Zipia vislumbra triplicar seu faturamento até o final do ano.

Nicole Fraga

Revista Apólice

* com informações da assessoria de imprensa