Chubb promove webinar sobre gestão de riscos a terceiros em obras

Projetos de construção civil, por natureza, implicam riscos que vão muito além daqueles vinculados às atividades exigidas para sua efetivação. Justamente para tratar da questão do gerenciamento de riscos em obras, especialmente os que podem afetar terceiros e o entorno de empreendimentos, a Chubb vai promover amanhã, 18 de maio, a partir das 10 horas, um webinar direcionado a corretores parceiros e demais interessados. A apresentação ficará a cargo de Rodrigo Pascon, engenheiro especialista em riscos de Responsabilidade Civil da seguradora.

Em sua exposição, o especialista vai mostrar como a empresa está aprimorando os processos de gestão de riscos de obras a fim de mitigar a possibilidade de ocorrência de casos. A boa notícia a ser dada pelo especialista é que o Brasil tem registrado uma evolução da cultura de gestão de riscos em projetos de construção, incluindo cuidados com terceiros e com os trabalhadores. Ao perceber essa maior conscientização dos empresários, a Chubb está abrindo caminho para o aprimoramento dos processos de gestão de riscos de obras de empresas públicas e privadas.

“Nosso time de Engenharia de Riscos de Responsabilidade Civil está encarregado da realização de diagnóstico de diversas variáveis para gerenciar riscos a terceiros e minimizar possíveis danos ao entorno dos empreendimentos e aos seus empregados”, explica Pascon. Detalhes de como é realizada essa consultoria especializada, atrelada ao processo de contratação de um seguro de Responsabilidade Civil para Obras, serão expostos pelo engenheiro no encontro. Em linhas gerais, vai tratar dos fatores-chave avaliados nos processos de identificação e mitigação de riscos e da importância de esse trabalho ser feito em parceria com o cliente e com o corretor de seguros.

Para fazer sua inscrição gratuitamente, acesse o link.

N.F.

Revista Apólice