Central de Atendimento da Mapfre em São Carlos completa 10 anos

A Central de Atendimento da Mapfre no Brasil, localizada em São Carlos, completa 10 anos de atuação nesta quarta-feira, 25 de maio . A companhia inaugurou seu call center na cidade em 2012, na ocasião, com apenas 10 funcionários. Atualmente, conta com mais de 700 colaboradores e é responsável por atender todos os chamados dos clientes da seguradora. Nos últimos cinco anos, foram mais de 10 milhões de atendimentos, o que representa uma média de cerca de dois milhões por ano.

Os diversos indicadores positivos da cidade do interior de São Paulo, como seu posicionamento estratégico, a alta escolaridade da população e a grande presença de universitários foram alguns dos motivos que fizeram São Carlos ser escolhida para receber a central de atendimento da seguradora. O diretor de Call Center e Centro de Serviços Compartilhados da empresa, Jean Claude Villari, destacou a importância dessa operação para a companhia. “A unidade tem sido essencial para o funcionamento da empresa, pois sabemos que um atendimento ágil, eficiente e de excelência é um fator determinante tanto na retenção quanto na conquista de novos clientes.”

A importância da central de atendimento de São Carlos também é refletida na escolha da cidade para receber o piloto do Projeto Senior+, uma iniciativa inédita da Mapfre de contratar profissionais acima de 50 anos. “O projeto, que também oferece acompanhamento dos colaboradores e auxílio na transição para o futuro, tem sido um sucesso dentro da companhia e em breve será replicado para outras regiões do País”, comenta Villari.

