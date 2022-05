CCS-RJ e Capemisa promovem evento “Visita ao Oceano Azul”

Compartilhar no

O presidente do CCS-RJ (Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro), Luiz Mário Rutowitsch, destaca que “este é o segundo evento presencial do ano. O primeiro foi em comemoração ao Dia Internacional da Mulher”.

O diretor comercial da Capemisa Seguradora, Fabio Lessa, apresentará o tema “Visita ao Oceano Azul”. O corretor Pedro Monteiro, integrante da Comissão de Benefícios do Clube, fará uma apresentação especial sobre seguro de Vida ao final do evento, que será realizado em 14 de junho, às 9h, no auditório da ENS (Escola de Negócios de Seguros). A ENS fica na Rua Senador Dantas, 74 – 4º andar – Centro – RJ.

Em sua palestra, Lessa abordará as oportunidades de vendas de seguro de vida coletivo para o segmento das PME’s, apresentará dados desse mercado no Estado do Rio de Janeiro, estratégias para o corretor de seguros ampliar sua carteira de clientes e, consequentemente, alavancar os ganhos da corretora.

“A cada dia, somos confrontados com novos desafios profissionais e em como superá-los, ganhando eficiência e competitividade. O mercado de seguros vem exigindo, ao longo dos últimos anos, que nos reinventemos em busca do sucesso. E de fato há um horizonte muito promissor para corretores que atuam com seguro de Vida, sobretudo aqueles que se dedicam às coberturas para PME’s. Falaremos de técnicas de como abordar o cliente, gatilhos mentais, mapeamento de oportunidades e sugestões preciosas sobre como conduzir uma negociação: quem não tem interesse em conhecer e se aprofundar nesse tipo de conhecimento?”, destaca Fabio Lessa.

Serão disponibilizadas apenas 60 vagas para o evento e a inscrição poderá ser realizada através do site do CCS-RJ, pelo email [email protected] ou pelo telefone (21) 98181-2912.

