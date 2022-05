Capemisa promove encontros para reforçar relacionamento com corretores

Compartilhar no

Para a Capemisa Seguradora, o maior desafio é estar sempre preparada para a transformação que está ocorrendo em grande velocidade nas relações de consumo, em especial no mercado de seguros. Nesse contexto, o corretor desempenha cada vez mais o papel de um consultor, principalmente quanto aos produtos tradicionais ou sofisticados. Para reforçar esse engajamento e resgatar o relacionamento próximo pós-pandemia, a empresa está promovendo uma série de encontros regionais, aproveitando a abertura do mercado para eventos presenciais.

Batizado de Happy Hour, esses eventos ocorreram em 2019, quando a seguradora se reunia com corretores em trocas de experiências descontraídas, em momentos de confraternização que contribuem para o fortalecimento de vínculos. Neste ano, 12 cidades receberão os encontros. No calendário, rodadas em Sinop/MT, Florianópolis e Porto Alegre/RS já aconteceram.

Fabio Lessa, diretor Comercial, reforça que a companhia é parceira dos corretores e busca valorizar seu trabalho com iniciativas que vão desde o desenvolvimento profissional e a oferta de ferramentas digitais, até atividades especiais com os parceiros convidados. “O corretor é o profissional indicado para tomar o pulso junto ao cliente, identificar suas aspirações e nos trazer ideias e informações que nos permitam avançar na oferta de produtos e serviços inovadores, focados nas reais necessidades de proteção da sociedade”, complementa. “Esse relacionamento próximo é algo muito importante para a Capemisa. Por isso, estamos retomando as agendas e ainda temos muitos encontros pela frente”.

Veja o calendário dos próximos encontros:

– Junho: Petrolina/PE e Novo Hamburgo/RS

– Julho: São Paulo/ABC e Belém /PA

– Agosto: São Paulo/SP – Zona Sul, Brasília/DF e Rio Branco/AC

– Setembro: São Paulo/SP – Zona Leste

– Outubro: Aracaju/SE

N.F.

Revista Apólice