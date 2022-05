Capemisa apoia evento do Sincor-MG em Ipatinga

Nesta quinta-feira, 05 de maio, será realizado em Ipatinga/MG, mais uma etapa do Corretor em Ação, evento promovido pelo Sincor-MG (Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais) , que conta com o patrocínio da Capemisa Seguradora. O tema do encontro é “A Responsabilidade é Nossa” e contará com vários painéis e fóruns ao longo do dia.

O gerente de Treinamento Comercial da Capemisa, Thiago Morelo, será um dos debatedores do “Papo Reto #NovoSincorMG”, e falará sobre o papel dos corretores de seguros como unidades de negócios ativas e prospectivas e a importância no desenvolvimento de competências multifuncionais para alavancar a prosperidade dos negócios.

Minas Gerais tem hoje mais de 12 mil profissionais que atuam como corretores de Seguros, um mercado em alta sobretudo após a pandemia, quando as pessoas passaram a refletir sobre a vulnerabilidade da vida.

