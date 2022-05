Campanha Desafio Aniversário Gboex premia corretores em maio

Compartilhar no

Maio é o mês de comemorações para o Gboex. Para celebrar os 109 anos da empresa, a organização está promovendo mais uma das suas campanhas de incentivo: a “Desafio Aniversário Gboex”. Com foco na valorização dos parceiros corretores de seguros, serão concedidos prêmios em dinheiro como incentivo pelo desempenho das vendas do pecúlio individual, do seguro e das assistências.

Além desse atrativo, será oferecida uma premiação extra para os corretores que mais se destacarem em cada unidade de negócios ou ponto de atendimento. A arrecadação dessa campanha também conta pontos para a Desafio 2022, ação anual que premiará os participantes com uma viagem.

O planejamento e os projetos do Gboex buscam o reconhecimento dos parceiros, os quais levam segurança e proteção para milhares de pessoas. Por isso, o mês do aniversário da empresa está marcado por realizações que notabilizam os profissionais e estreitam a relação deles com a marca. Para os associados, a organização ressalta a manutenção da Mensalidade Premiada, promoção que também tem como objetivo distinguir a confiança dos clientes.

No mês de aniversário, muitas ações estão sendo planejadas e realizadas de modo a enaltecer a data, que marca a trajetória centenária da organização. Mais informações sobre a campanha para corretores estão disponíveis nas unidades de negócios ou pelo email [email protected]

N.F.

Revista Apólice