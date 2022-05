A Sompo Seguros acabou de ampliar o período de vigência da Campanha + 100% de Agenciamento, uma nova iniciativa que visa beneficiar os parceiros corretores de seguros com uma rentabilização extra na venda do produto Sompo Vida Individual. Até o dia 31 de maio, os corretores de seguros podem aproveitar as oportunidades de negócios e garantir a proteção dos clientes ao mesmo tempo em que têm o benefício de ampliar suas rendas.

“A receptividade da campanha, que encerraria no dia 29 de abril, superou nossas expectativas. Por isso, decidimos ampliar a vigência para que os corretores continuem a aproveitar o momento favorável do mercado de seguros de Vida, que está mais aquecido do que nunca”, avalia Diana Aparecida de Araújo, superintendente Técnica de Vida da seguradora. “Essa é apenas uma das muitas iniciativas que planejamos para o ano de 2022 como estratégia para dinamizar os negócios dos corretores de seguros e divulgar as novidades implementadas em benefício do segurado”, completa.

Mecânica da campanha

Para todas as propostas de contratação de apólice do produto Sompo Vida Individual transmitidas até 31 de maio de 2022, o corretor de seguros recebe 100% a mais de agenciamento na primeira parcela mais a comissão. Com isso, o parceiro corretor de seguros pode receber até 200% de agenciamento. Por exemplo: caso o corretor transmita uma proposta com 0% de agenciamento, ainda assim, receberá 100%. Caso venha a transmitir uma proposta com 50% de agenciamento, receberá o índice de 150%. Dessa forma, o recebimento de, pelo menos, 100% de agenciamento está totalmente garantido.

Vale ressaltar que o pagamento de mais 100% de agenciamento não influencia no valor do seguro nem gera qualquer custo adicional para o segurado. Outro ponto é que, no caso de apólices canceladas, será efetuado o estorno proporcional ao agenciamento pago.

“Sempre atuamos em sinergia com o corretor de seguros, seja em nossa política de Portas Abertas, seja na avaliação de tendências para implementar recursos que contribuam com a expansão dos negócios no mercado de seguro de vida”, destaca Edglei Monteiro, diretor Comercial de Saúde e Vida da Sompo Seguros. “Estamos com uma estratégia audaciosa de fomento de negócios em nossa carteira de Vida e as campanhas visam dar aos corretores de seguros todas as ferramentas para diversificar as vendas e rentabilizar suas carteiras”, conclui.

O Sompo Vida Individual

O produto é um seguro voltado a indenizar o segurado ou seus beneficiários a fim de garantir proteção financeira e contribuir com o bem-estar e qualidade de vida das pessoas. Vale destacar que o produto inclui coberturas que garantem indenização ao segurado em vida. Entre as principais coberturas do produto estão, Morte (do segurado, cônjuge ou filhos); indenização adicional por Morte Acidental; Invalidez permanente total ou parcial por acidente; Despesas médicas, hospitalares e odontológicas (DMHO); entre outras.

O seguro traz a opção de contratação de quatro tipos de plano para a cobertura de até 20 doenças graves. Essa cobertura garante indenização ao próprio segurado, caso seja diagnosticada uma doença grave predefinida de acordo com o plano contratado. Entre os serviços de Assistência 24 Horas que podem ser contratados estão Assistência Funeral, Assistência Cesta Básica, Assistência a Vítima de Crime, Segunda Opinião Médica, Assistência Residencial, entre outros.

N.F.

Revista Apólice