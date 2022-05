Desde ontem, 16 de maio, os clientes do C6 Bank podem ter dois meses de uso gratuito do Seguro C6 Conta. O produto, oferecido em parceria com a seguradora Zurich, é o lançamento mais recente do banco no segmento de seguros e oferece proteção em caso de transações feitas sob ameaça, coação, sequestro, roubo ou furto qualificado.

Todos os clientes ativos do banco podem participar da campanha, incluindo pessoas jurídicas e aqueles que já têm o seguro. Para novas contratações, a primeira parcela será estornada em até sete dias e a segunda será isenta. Do terceiro mês em diante, o cliente passa a ser cobrado conforme a modalidade contratada. A condição é válida até agosto. Correntistas que já têm o Seguro C6 Conta contratado também terão isenção de mensalidade durante dois meses.

“Lançamos a campanha de gratuidade do seguro para que os clientes possam contar com proteção adicional para as suas transações no aplicativo e no cartão”, diz Fabio Basilone, head de Seguros do banco.

Cada cliente pode personalizar a oferta do seguro de acordo com suas necessidades, sendo que o valor mínimo varia de acordo com o cartão usado. A mensalidade custa a partir de R$ 1 para clientes com cartão C6, R$ 3 para quem tem o cartão C6 Platinum e R$ 5 para quem tem o cartão C6 Carbon.

O produto cobre prejuízos decorrentes de transações via Pix, compras no crédito e débito e saques feitos sob ameaça, coação, sequestro, além de compras feitas com cartão roubado. A cobertura começa a valer 24h após a contratação. Para contratar ou para abrir um sinistro, basta seguir as instruções no aplicativo no C6 Bank.

Além de oferecer a assistência patrimonial, o Seguro C6 Conta oferece atendimento psicológico para vítimas roubo, furto qualificado, ameaça, coação ou sequestro, em uma iniciativa voltada para dar apoio emocional diante de situações de violência.

O seguro é uma das ferramentas que o banco oferece para reforçar a segurança digital dos clientes. Em caso de perda, furto ou roubo, é possível bloquear o cartão direto no app. O banco também disponibiliza um cartão virtual gratuito para todos os clientes e recomenda seu uso para compras online. Outra funcionalidade é o bloqueio automático da conta pela central de atendimento. Além disso, o C6 Bank adota biometria facial para autenticar transações financeiras de saída de dinheiro da conta. Essa camada adicional de proteção é acionada de acordo com regras pré-estabelecidas pelo banco, que reúne uma série de variáveis. A solicitação ocorre em TEDs, TEFs, Pix ou pagamentos de valores.

Para aumentar a segurança, também é recomendável configurar valores máximos para transações com Pix, por meio do gestor de limites em D+1. Com ele, o cliente pode definir um limite padrão para suas transações Pix, bloqueando tentativas de transferências de valores superiores a esse limite. O aumento de limite é feito manualmente pelo cliente e demora um dia útil para ficar disponível.

N.F.

Revista Apólice