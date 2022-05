Brasilseg divulga Relatório de Sustentabilidade 2021

A Brasilseg divulgou para o mercado a terceira edição do seu Relatório Anual de Sustentabilidade, com informações referentes a 2021.

O relatório está ancorado nas principais diretrizes de sustentabilidade aplicadas ao seu setor de atuação, a exemplo das Normas da Global Reporting Initiative (GRI), os Princípios para Sustentabilidade em Seguros (PSI), o Relato Integrado, os indicadores SASB, da Value Reporting Foundation (VRF), os dez princípios do Pacto Global e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

Dessa forma, a seguradora visa destacar seu compromisso com os aspectos ASG (Ambiental, Social e de Governança) em sua operação e em seu portfólio de produtos, os seguros rurais, de vida e os chamados massificados (habitacional, residencial e empresarial).

A edição traduz “um momento de transformações positivas para a companhia, com uma abordagem estratégica renovada e uma agenda de sustentabilidade cada vez mais atrelada ao negócio”, disse o CEO da Brasilseg, Rogerio Idino, na sua “Mensagem da Administração”, destacando que os profissionais, parceiros e clientes da Brasilseg atravessaram em 2021 “um período de intenso desafio, com a sinistralidade em patamares elevados, a desafiadora conjuntura macroeconômica do país e o duro enfrentamento à covid-19”.

“Mesmo assim, entregamos resultados condizentes com o tamanho da organização, a exemplo da maior produção histórica em vendas da Brasilseg, acima de R$ 1 bilhão em oito dos doze meses do ano e das soluções ASG que integram nossa proposta de valor aos segurados”, escreveu.

Crescimento

De fato, a pandemia teve impacto relevante especialmente nos seguros de vida, segmento em que a Brasilseg pagou R$ 900 milhões em sinistros ligados à doença, de acordo com o relatório. O documento informa que, ainda assim, a companhia obteve crescimentos expressivos em vendas nos segmentos em que atua, com 20,4% nos seguros de danos, 23,5%no seguro residencial, 17% no seguro de vida e 35,5% no seguro rural quando comparados ao ano de 2020.

Nos seguros de vida, a oferta de serviços premium registrou alta demanda, com mais de 7 mil solicitações de mapeamento genético, 31 mil pedidos de pulseiras inteligentes para monitoramento de condições físicas e mais de 11 mil utilizações de serviços de terapia on-line.

Sobre os seguros residenciais, o relatório destaca a chamada assistência de Descarte Inteligente, que tem como papel fazer o descarte correto de móveis e eletrodomésticos e que registrou 140,12 toneladas de resíduos descartados de forma responsável.

Já no seguro rural, a Plataforma de Sensoriamento Remoto, implantada em 2020, com o objetivo de apoiar a adoção de práticas sustentáveis pelos produtores rurais e avaliar a área a ser segurada no momento da subscrição, aprimorando o processo de gerenciamento de riscos, permitiu que mais de 98% da carteira de seguros agrícolas da BB Seguros fosse analisada. Isso corresponde a 84,2 mil propostas de seguro e a 7,4 milhões de hectares.

A plataforma Broto, responsável por conectar produtores e estimular a obtenção da produtividade máxima do produtor rural, também teve destaque no último ano com a inclusão de cursos e módulos que abordam aspectos de sustentabilidade, conquistando 560 mil acessos e mais de 15 mil usuários cadastrados.

Experiência do cliente

Ainda segundo o relatório, o foco da Brasilseg no aprimoramento da jornada do cliente teve um importante avanço em 2021 com a criação da Diretoria de Clientes, que atua na gestão da experiência e monitoramento dos indicadores de satisfação. A base para isso foi o desenvolvimento do programa Voz do Cliente, lançado em 2020, que monitora indicadores de satisfação nas principais categorias de produtos.

Reconhecimentos

De acordo com o Relatório Anual de Sustentabilidade da Brasilseg, a companhia conquistou uma série de prêmios e reconhecimentos de mercado, tendo sido eleita uma das corporações líderes em inovação aberta com startups pelo Ranking 100 Open Corps 2021, ficando no Top 3 entre as seguradoras. O case Programa Voz do Cliente concorreu na categoria Líder em Projeto de Gestão de Clientes/CRM/CX/CS/CSM do Prêmio Cliente S/A, alcançando a terceira posição. A Brasilseg também recebeu a classificação prata do XXI Prêmio ABT de Relacionamento com Cliente, com o case “Jornada de Líderes” da Central de Relacionamento e foi reconhecida pelo ranking Inovação Brasil, do jornal Valor Econômico, como uma das quatro seguradoras mais inovadoras do país. No ranking geral, a organização está entre as 100 empresas do país que mais investem e apoiam a inovação.

Voluntariado

Finalmente, o relatório destaca outro atributo importante dos aspectos ASG presente no portfólio da BB Seguros, que são as ações voluntárias voltadas para causas sociais. Em 2021, 20 projetos foram patrocinados em todo o Brasil, beneficiando mais de 64.000 mil pessoas.

“O nosso relatório traça um amplo panorama do que deve ser a atuação de uma empresa comprometida com a nossa ambição ASG, que é cuidar das pessoas e do que é valioso para elas”, enfatiza Rogério Idino. “É nossa obrigação fazer isso com soluções socioambientais inovadoras, que promovam a saúde e bem-estar de nossos clientes e colaboradores e contribuam para difusão da educação securitária no Brasil. Essa é a nossa missão primordial e esse documento retrata fielmente nossos esforços nessa direção”, conclui o CEO da Brasilseg.

N.F.

Revista Apólice