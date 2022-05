Brasilprev lança novas estratégias para pequenas empresas

A Brasilprev segue ampliando a oferta de produtos modernos para diferentes segmentos. A empresa anunciou novidades para o portfólio Pequena Empresa, que passa a contar com as estratégias Carteira e Multigestores, produtos recentemente lançados pela companhia.

“Seguindo nossa estratégia de democratizar a previdência privada, além de oferecer produtos acessíveis, queremos disponibilizar o que há de mais moderno para diferentes segmentos de clientes. Para o segmento de pequenas empresas, trata-se de um passo importante para cuidar do futuro dos seus colaboradores com o que existe de mais moderno no mercado”, destaca Sandro Bonfim, superintendente de Produtos da empresa.

No novo formato, o portfólio passa a oferecer os fundos Carteira Prudente, Equilibrada, Dinâmica e Audaz são geridos pela Brasilprev e acompanham as principais tendências do cenário econômico, seguindo os perfis de risco dos consumidores. Para os clientes que preferem avaliar e decidir todos os detalhes do seu plano, administrando sua estratégia por conta própria, a empresa disponibilizou o Low vol, que é indicado para clientes que querem dar um primeiro passo ao sair da Renda Fixa; o Valor 70, que possui alta volatilidade e, o Ciclo de Vida 2050 que complementa a família dos fundos de Ciclo de Vida.

Além disso, a Brasilprev também passou a disponibilizar os fundos espelho para o segmento, estratégias em parceria com gestoras independentes. O produto Pequena Empresa Multigestores conta com os fundos AZ Quest, Claritas, JGP, Canvas Capital, Adam Capital, Vinci Equilíbrio, Leblon, BTG Pactual Discovery e Multigestor I, este administrado pela Brasilprev. Já o Pequena Empresa Multigestores II, conta com os fundos espelho Verde AM Long Bias, Kinea Sigma e Occam.

“A parceria com casas independentes é uma das nossas estratégias de diversificação de portfólio, para oferecer mais opções aos nossos clientes”, lembra o superintendente de Produtos. “No total, já contamos com 18 gestoras parceiras e nas opções atualizadas para o portfólio Pequena Empresa há fundos que permitem investimento em ações e commodities, além de exposição no exterior e mercado cambial, sempre visando o longo prazo”.

