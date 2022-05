Brasesul terá edição presencial neste mês

Com a temática focada no Customer Success, o Brasesul 2022 (Congresso Sul Brasileiro dos Corretores de Seguros), já tem data e local para acontecer: será em 26 e 27 de maio, em Foz do Iguaçu (PR). A Previsul Seguradora, do Grupo CNP Seguros Holding Brasil, será uma das apoiadoras do evento, considerado um dos maiores e mais aguardados do ano pela classe securitária. O evento é realizado pelos Sindicatos dos Corretores de Seguro do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

“A força e a determinação dos corretores de seguros foram essenciais para que pudéssemos superar as adversidades dos últimos dois anos. O Brasesul 2022 é uma oportunidade para, além de discutir temas relevantes para o crescimento da classe, trocar experiências, rever os colegas e celebrar”, afirma o diretor comercial da CNP Brasil, Renato Pedroso. Participam do congresso corretores de seguros dos três estados da região Sul.

Entre os palestrantes confirmados estão o cantor e compositor Léo Chaves (palestra “A grande arte de se reinventar”); a ex-atleta Hortência Marcari (palestra “Lições de uma vida: estratégia, valores e atitude de uma campeã”); o professor Ricardo Carvalho (palestra “A arte da liderança como ingrediente de competência para o 3º milênio”); e o empresário, palestrante e consultor, Marcelo Caetano (painel “Diversifique, Fidelize e Monetize”).

A programação inclui, ainda, minipalestras com seguradoras participantes e painéis com presidentes das seguradoras e autoridades de entidades como CNSeg, Fenacor, Ibracor, Susep e ENS. Além disso, estão previstos sorteios e shows com o Trio Fogasso e a Banda Nega Fulô.

A última edição do Brasesul, realizada em 2018, reuniu mais de 2 mil pessoas em Florianópolis (SC), e teve como tema central “Caminhos, Alternativas e Soluções”. Na ocasião, estiveram em pauta os avanços tecnológicos e as novas opções de atuação para melhorar a relação entre corretor e clientes. “O Congresso é uma excelente oportunidade de integração com a categoria, de atualização e também de fortalecer o relacionamento com o mercado segurador”, conclui Pedroso.

N.F

Revista Apólice