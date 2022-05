Brasesul 2022: Empresas do mercado de seguros marcam presença no Congresso

Considerado um dos eventos do mercado de seguros brasileiro, o Congresso Sul Brasileiro dos Corretores de Seguros (Brasesul 2022) será realizado nos dias 26 e 27 de maio em Foz do Iguaçu, no Rafain Palace Hotel & Convention. Grandes companhias do setor estarão presentes no Congresso para discutir as principais tendências da indústria e apresentar novidades.

Para divulgar e apresentar todos os produtos para os corretores, convidados e visitantes do evento, a Essor reforçou a sua representação presencial. Liderados pelo CEO da seguradora, Fabio Pinho, estarão presentes também Leandro Poli, diretor Técnico para as Linhas Especiais; Marcio Feital, diretor Técnico Auto/Transporte e Sinistros; Mauricio Silva, gestor de Transporte de Carga; Nileide Fernandes, executiva de Contas e membros das empresas parceiras da empresa.

“A oportunidade é especial para apresentar as novidades aos corretores, mostrar os melhores produtos e serviços, discutir temas relevantes para o crescimento da classe, trocar informações e confraternizar com os corretores de seguros e os colegas do Sul”, afirma Pinho.

O estande da seguradora, número 12 do pavilhão 1, reserva outras atrações para receber todos os convidados e corretores.

É a terceira vez que a Essor participa do Brasesul e as expectativas da empresa são as melhores possíveis: “Aproveitar a oportunidade para expandir e fazer novos os negócios, assistir às palestras e às diversas apresentações sobre o setor e acompanhar as tendências do mercado que está sempre em constante transformação”, ressalta Pinho.

A HDI Seguros também estará presente no evento. No dia 27, os corretores poderão conferir a participação do CEO da companhia, Eduardo Dal Ri, no Painel dos CEOS, às 10h40, debatendo junto com os presidentes das seguradoras patrocinadoras do Congresso sobre as novidades e o futuro do mercado segurador.

O vice-presidente Comercial da empresa, Flávio Rodrigues, será um dos participantes da palestra Customer Sucess – Fidelize, Diversifique e Monetize, às 15h, com mediação de Marcelo Caetano. A companhia, que também é uma das patrocinadoras do Congresso, levará à Brasesul uma ação especial para os corretores em estande com jogos, comida e bebidas.

“Estarmos presentes no Brasesul, especialmente debatendo sobre temas que vêm sendo abordados pelo setor, é fortalecer a nossa presença e as nossas soluções, que estão cada vez mais alinhadas com as necessidades dos segurados. Estamos ansiosos para contribuir ativamente para o aumento do conhecimento dos corretores, a expansão do networking desses profissionais e, acima de tudo, fazermos a diferença no mercado de seguros”, diz Dal Ri.

Os gerentes comerciais da HDI que atuam na região Sul, os diretores regionais Rubens Oliboni (RS,SC) e Omar Assolari (PR), e a superintendente Comercial da seguradora, Luciana Luce, também estarão presentes no evento.

A Tokio Marine também é uma das patrocinadoras do Brasesul neste ano. Dentre os executivos da empresa que estarão presentes ao evento, estão o presidente da companhia, José Adalberto Ferrara, que irá compor o painel em formato talk show ‘Novidades e Oportunidades aos Corretores de Seguros’ ao lado de outros presidentes de seguradoras e dos Sindicatos do Corretores de Seguros da região Sul.

O diretor Comercial Nacional Vida da Tokio Marine, Marcos Kobayashi, que participará da palestra ‘Seguro de Vida – O Futuro é Nosso Presente’; além do Diretor Comercial Nacional Varejo, João Luiz; e do anfitrião da seguradora na região, o Diretor Comercial Varejo Sul, Rogério Spezia e seu time de Gerentes Executivos das Sucursais – Regional Sul.

“Reunir as principais empresas e autoridades do setor com os nossos parceiros, os corretores, é sempre uma oportunidade para incrementar os negócios e discutir o potencial e as diretrizes do mercado de seguros em escalas global, nacional e na nossa região”, analisa o Diretor Comercial Varejo Sul da Tokio Marine, Rogério Spezia, que vê a realização do evento, adiada nos dois últimos anos em função da pandemia, como um motivo de celebração.

Nicole Fraga

Revista Apólice

* com informações das assessorias de imprensa

** este material ainda está em processo de atualização