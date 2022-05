Bradesco Seguros promove 60 encontros simultâneos para corretores pelo Brasil

No mês em que é comemorado o Dia do Seguro, a Bradesco Seguros realizou na manhã da última sexta-feira, 20 de maio, 60 eventos simultâneos com objetivo de estreitar o relacionamento com corretores do país. A ação reuniu mais de 1.400 pessoas e ocorreu em 53 sucursais presencialmente e em sete no formato virtual.

Além de parceiros de negócios, o encontro contou com a presença do presidente da companhia, Ivan Gontijo, e de executivos do Grupo, que fizeram a divulgaram os diferenciais da nova edição da Quinzena do Seguro, que acaba de ser lançada, e da Universeg (plataforma de capacitação para corretores), além das demais ações para 2022 que contemplam produtos e serviços.

Para Leonardo Freitas, diretor da Organização de Vendas da empresa, realizar a comunicação de forma simultânea é uma forma de valorizar e estreitar a relação da Bradesco Seguros com os corretores, profissionais fundamentais na disseminação da importância social e econômica do seguro. “Por meio da iniciativa, conseguimos compartilhar nossa cultura de proteção, clientecentrismo, ofertas diferenciadas e trocar experiências desse mercado pujante, além de valorizar o trabalho dos nossos parceiros de negócio que têm um papel essencial na disseminação da reputação social e econômica que o Seguro executa na sociedade”, explica.

Valdirene Secato, diretora de Recursos Humanos da seguradora, também participou do evento presencial no Rio de Janeiro, e abordou a importância da capacitação contínua dos corretores. “Cada vez mais nossos parceiros corretores desempenham a função de consultores. Nesse sentido, as plataformas digitais se tornaram uma poderosa aliada para a realização de vendas mais ágeis e qualificadas. A companhia segue investindo em inovação e capacitação. A nossa plataforma Universeg, de capacitação para corretores, com disponibilização de conhecimento continuo, totalmente online, foi pensada exclusivamente para que eles se adaptem às novas rotinas de trabalho e as novas tendências de comportamento no que tange o cenário atual” diz.

N.F.

Revista Apólice