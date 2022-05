Bradesco Seguros e Sincor-RJ promovem encontro para corretores

No mês em que é comemorado o Dia do Seguro, a Bradesco Seguros e o Sincor-RJ (Sindicato dos Corretores e das Empresas Corretoras de Seguros, de Resseguros, de Vida, de Capitalização e de Previdência do Rio de Janeiro) promovem um encontro com corretores com objetivo de estreitar relacionamento, reforçar a importância deles para a disseminação da cultura de proteção, além de apresentar as novidades da seguradora. A ação, que será um café da manhã com as lideranças e parceiros de negócios, acontece na próxima sexta-feira, 20, a partir das 09h30, na sede da seguradora no Rio de Janeiro.

Essa iniciativa da companhia busca valorizar a atuação dos corretores cariocas, que são fundamentais na disseminação da importância social e econômica que o Seguro desempenha na proteção das pessoas e organizações.

Além da participação dos presidentes do Grupo Segurador e do Sindicato, o encontro contará com a presença de outros executivos da Bradesco Seguros que abordarão desde programas/ferramentas de capacitação e ações de valorização para corretores a diferenciais de produtos e serviços. Para mais informações, os profissionais interessados devem procurar seu gerente comercial, superintendente ou a assessoria responsável.

N.F.

