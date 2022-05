BP, Bradesco Seguros e Fleury se unem para oferecer serviços em Oncologia

A Beneficência Portuguesa de São Paulo, o Grupo Bradesco Seguros e o Grupo Fleury anunciaram a criação de uma companhia dedicada ao segmento de serviços oncológicos. A empresa, que terá as três instituições como acionistas em partes iguais e contará com uma gestão independente e autônoma, nasce com um aporte primário de R$ 678 milhões nos cinco primeiros anos de operação e busca ser um serviço de referência em rastreamento, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Faz parte ainda de sua oferta de valor o cuidado coordenado, a atuação em abrangência nacional e uma jornada integrada e digital sob a ótica das necessidades do cliente.

Diante do crescente aumento da longevidade da população brasileira e dos avanços no aprimoramento de técnicas de cuidado e tratamento na Oncologia, essa parceria é ainda mais relevante, pois conta com corpo técnico e clínico de excelência para proporcionar aos pacientes cuidado e desfechos adequados a cada caso.

A nova empresa, que deverá contar com clínicas e câncer centers em diferentes cidades do Brasil, visa fazer toda a trilha de acompanhamento do paciente e vai, além de proporcionar a melhor assistência, entregar um modelo de excelência na coordenação de cuidado em toda a jornada do paciente. Isso contribuirá, consequentemente, com a sustentabilidade do sistema de saúde em virtude da melhor utilização dos recursos disponíveis, viabilizando um modelo de custos adequados.

“A BP aportará seu conhecimento em Oncologia e Hematologia, tanto no contexto brasileiro e internacional, com seu padrão de cuidado e tratamento referência no setor. Essa iniciativa ratifica a estratégia da instituição de expandir os negócios e ter presença geográfica em âmbito nacional”, comenta Denise Soares dos Santos, CEO da BP.

“A excelência da BP nessa especialidade é resultado de expressivos investimentos em seu Centro de Oncologia e Hematologia, contando com a parceria de um corpo clínico de experts em seus ramos de atuação. O desenvolvimento de protocolos, respaldados em pesquisas clínicas de última geração, e desfechos positivos com base nos mais avançados padrões de excelência aplicados no mundo servirão de referência de práticas médicas e tecnológicas destinadas à capacitação do corpo clínico que atuará na nova empresa. A BP segue sua atuação em Oncologia nas diversas especialidades e permanece como referência em casos raros e de alta complexidade”, explica a executiva.

Para Carlos Marinelli, diretor Geral da Atlântica Hospitais e Participações, empresa responsável pelas iniciativas de gestão e investimentos em hospitais e serviços de saúde do Grupo Bradesco Seguros, a nova empresa reitera o foco da companhia na ampliação da estrutura assistencial no país para fomentar a capilaridade de ativos médicos privados, de forma sustentável.

“Sabemos que a tecnologia aliada à prevenção é capaz de transformar muitas vidas afetadas pelas doenças oncológicas. Entre os fatores preponderantes para a sustentabilidade de um projeto em saúde estão recursos humanos de excelência, foco em serviço humanizado e desfecho clínico de qualidade. Ao unir forças com grandes nomes do setor, podemos proporcionar o acesso a serviços de referência em saúde para uma parcela cada vez maior da sociedade”, afirma Marinelli.

“Temos ampliado nossa atuação para prover serviços completos e integrados em diferentes especialidades médicas, promovendo uma experiência diferenciada ao paciente e construindo soluções que agregam valor ao sistema de saúde. Seguindo nossa estratégia de crescimento, o Grupo Fleury se une a BP e ao Grupo Bradesco Seguros para formar uma empresa de serviços em Oncologia, com modelo inovador que proporciona medicina preventiva, diagnóstico precoce, avaliação por profissionais especializados, tratamento ambulatorial e hospitalar adequados, buscando o melhor desfecho ao paciente com câncer”, destaca a médica Jeane Mike Tsutsui, presidente do Grupo Fleury.

“Considerando o cenário de envelhecimento da população e o consequente aumento dos casos oncológicos, reunimos competências complementares das três instituições para criar uma nova empresa que atuará em território nacional, com serviços que permitem guiar o paciente em toda sua jornada de cuidado. Essa parceria é mais um movimento que ratifica a nossa estratégia de construir um ecossistema sustentável de saúde integrada”, complementa a médica.

Com o objetivo de contribuir para a melhoria do cenário da Oncologia no país, a nova empresa prima por soluções resolutivas, eficientes e que apoiem o paciente na sua jornada de saúde, com todo o cuidado que é fundamental nesse processo. Tudo isso alicerçado pela transformação digital, que tem como objetivo estreitar ainda mais a relação com os usuários, a partir da praticidade e de procedimentos assertivos.

A prevenção e a responsabilidade com a saúde são essenciais no cuidado integral do paciente. No Brasil, aproximadamente 27% (114.497 casos) de todos os casos de câncer e 34% (63.371 mortes) das mortes por câncer poderiam ser evitadas mediante a promoção de um estilo de vida saudável segundo estudos da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC).

É neste cenário que a nova companhia chega para atuar, amplificando a proposta de cuidado coordenado, em uma atuação ativa no rastreamento, diagnóstico em estágio inicial e efetividade no tratamento, aportando os mais modernos avanços da tecnologia na Oncologia.

A criação da nova companhia depende da aprovação das autoridades concorrenciais brasileiras, do BACEN e da verificação de outras condições usuais para esse tipo de negócio. A BP, o Grupo Bradesco Seguros e o Grupo Fleury manterão o mercado informado dos desdobramentos relevantes.

N.F.

Revista Apólice