B2P gera R$ 81,9 milhões de redução de custos com gestão de afastados

Compartilhar no

Compartilhar no

A B2P, especializada no acompanhamento e gestão de funcionários afastados por razões médicas, conseguiu gerar redução de custos de R$ 81,9 milhões a seus clientes por meio da gestão de afastados. O valor alcançado no ano passado é 82,8% superior ao conquistado em 2020, quando a companhia obteve R$ 49 milhões de economia para sua base de clientes.

O serviço gerencial de afastados, um nicho de mercado extremamente relevante no Brasil, passou a integrar a lista de soluções da It´sSeg no final de 2020, quando a companhia adquiriu a B2P. A consultoria atende atualmente 15 clientes que empregam 364 mil colaboradores. Somente em 2021, a consultoria realizou a gestão de 1248 afastados para as empresas atendidas.

“As empresas têm recorrido com mais frequência ao serviço que prestamos em função dos cuidados com a saúde. A pandemia atraiu mais olhares para a gestão dos afastamentos/adoecimentos e isso tem nos ajudado a orientar mais companhias a zelar pela saúde dos funcionários. Buscamos auxiliar empresas a reduzir despesas com fator previdenciário, absenteísmo, impostos e solução de não conformidades. O afastamento é um fator crítico e é aí que entramos, prestando consultoria e auxiliando na diminuição dessas incidências”, explica Marlene Capel, Diretora da B2P.

O portfólio de serviços inclui a gestão de informações dos afastados e o acompanhamento dos funcionários nestas condições (burocracia, perícia, controle, monitoria, estímulo ao tratamento e preparação para o retorno).

Um dos focos de atuação da B2P é mitigar os custos com fator previdenciário das empresas. O tributo incide mensalmente sobre a folha de pagamentos e acordo com frequência de afastamento e a severidade dos casos.

N.F.

Revista Apólice