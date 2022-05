Azos disponibiliza aplicativo para facilitar contratação e gestão de produtos

Em mais um passo para a digitalização no mercado brasileiro de seguros, a Azos acabou de lançar o seu aplicativo. Nele, com acesso direto à área logada, os clientes e os potenciais usuários terão acesso a uma série de funcionalidades para fazer todo o gerenciamento do plano.

Sem letras miúdas ou burocracias, os segurados da insurtech vão poder, por meio do aplicativo, ter acesso rápido à apólice, realizar o pagamento do seguro, consultar o histórico, editar beneficiários, solicitar o cancelamento e até comunicar um sinistro para a realização do atendimento. Além disso, a ferramenta passa a ser mais um meio de comunicação com a empresa, já que o aplicativo possui um canal de atendimento direto via WhatsApp.

As funcionalidades do aplicativo da empresa, desenvolvido para garantir a melhor experiência aos usuários, também servem para pessoas que gostariam de simular um seguro, para checar na hora o valor da mensalidade e da cobertura escolhida, e para aqueles que desejam contratar uma apólice e acompanhar o status da contratação.

“A Azos nasceu justamente com a prioridade no cliente e o propósito de democratizar este mercado, oferecendo um atendimento que fosse ao mesmo tempo simples, próximo e personalizado. Neste contexto, nada mais natural do que criar um aplicativo para descomplicar e facilitar a vida dos usuários”, afirma o CEO da insurtech, Rafael Cló.

Para criação do aplicativo, a Azos conta com mais de 50 colaboradores na área de tecnologia e o desafio da empresa agora é encerrar o ano de 2022 com mais de 50% da base de clientes e corretores utilizando o aplicativo como o principal veículo de acompanhamento e suporte.

N.F.

Revista Apólice