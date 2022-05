AXA no Brasil dá a largada na campanha Top Club

Em 2019, a AXA no Brasil criou o Clube de Experiência AXA com uma série de benefícios aos seus corretores parceiros, incluindo a campanha de incentivo Top Club, que premia com duas viagens os que apresentam os melhores desempenhos em vendas ao longo do ano. Uma viagem internacional para os corretores das categorias Premium e Exclusive, e uma nacional para os da categoria Blue. Em breve, a empresa irá lançar mais um destino nacional para os corretores da categoria Red, que antes concorriam pela categoria Blue.

Nesta edição, os destinos são Marrakech, no Marrocos, e Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Para participar é muito fácil, basta ser corretor AXA, fazer parte do Clube de Experiências AXA e somar pontos. O corretor pode pontuar de duas maneiras: pelo volume de prêmio emitido e por emissão de apólices. Serão premiados 10 corretores Premium, 10 Exclusive e 15 Blue.

Além dos premiados desta edição, Danielle Fagaraz, superintendente de Marketing e Planejamento Comercial P&C da AXA no Brasil, informa que os contemplados nas campanhas Top Club de 2019 e 2021 também poderão realizar as suas viagens. “Lançamos a campanha em 2019, veio a pandemia e as viagens tiveram que ser postergadas. Este é o ano da viagem de incentivo que o corretor realmente viverá essa experiência”, afirmou.

O Clube de Experiências AXA vem com novidades para os corretores de seguros. “Em 2021, nós fizemos uma nova versão, os acordos de comissões adicionais ficaram super competitivos, lançamos oficialmente o Clube de Vantagens, com todos esses benefícios empacotados e muito mais. Outra novidade foi a criação de uma nova área, a de Pesquisa e Inteligência de Mercado, com fóruns e pesquisas de interesse”, afirma Danielle.

O Clube de Experiências foi criado para oferecer as melhores experiências de negócio e de relacionamento com os corretores de seguros, e os benefícios são muitos. Entre eles, a plataforma de capacitação, o acesso à antecipação da comissão e os acordos de comissões adicionais, produtos diversificados e atendimento personalizado, além de usufruir do Clube de Vantagens em grandes lojas do varejo e participar da campanha de incentivo, Top Club.

Os benefícios variam conforme a produção e o relacionamento com a companhia. Já na categoria de entrada, o corretor tem acesso ao Clube de Vantagens e à plataforma de capacitação que vai ajudá-lo a potencializar negócios para alcançar o próximo patamar. Para fazer parte do Clube, basta fazer login do Portal do Corretor e para o Clube de Vantagens, acessar a aba no canto esquerdo da tela.

