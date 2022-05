Austral Re divulga nova edição do Austral Report

Com mapeamento exclusivo, a Austral Resseguradora divulgou uma nova edição do Austral Report, um relatório de inteligência que traz informações relevantes para contribuir com o desenvolvimento e informação de todo o mercado. A empresa elaborou um material que chega em sintonia com as demandas do setor, no estilo dashboard, e mantém os destaques e conteúdo das versões passadas. O novo formato do relatório pretende melhorar a experiência do leitor sobre os mercados segurador e ressegurador do Brasil.

Nesta edição, os especialistas da empresa trazem insumos com uma visão global do mercado securitário do Brasil a partir de análises históricas de dados até o ano de 2021. O Austral Report traz os impactos do mercado vivenciados pelo agravo da pandemia em 2021, onde foram verificados aumento de sinistralidade no mercado de seguros e crescimento excessivo de prêmio emitido. O mercado ressegurador, por sua vez, apresentou maior estabilidade se comparado a 2020.

O estudo indica que as seguradoras emitiram R$ 141,9 bilhões em prêmios no ano de 2021, representando um aumento expressivo de 14,8% na comparação com o ano passado. A sinistralidade bruta também apresentou comportamento atípico, atingindo a máxima histórica de 51,3% no ano, maior índice desde 2016. Para o mercado ressegurador local, o total de prêmios emitidos brutos foi de R$ 13,8 bilhões, um volume 27,6% maior frente ao ano anterior. Em relação a sinistralidade do setor, observamos uma estabilidade do índice em relação a 2020, passando de 94% em 2020 para 94,9% em 2021.

“Temos um compromisso histórico com o mercado segurador da América Latina para geração de informação e conhecimento, contribuindo com seu crescimento. Além dos dados relevantes, a análise do Austral Report ganhou dinâmica em sua apresentação, após a realização de estudos por parte de nossa equipe, o que facilitará ainda mais sua capilaridade entre clientes, parceiros e demais profissionais”, explica o CEO da Austral Resseguradora, Bruno Freire.

Entre os destaques, foram apontadas as linhas de negócios com maior crescimento de prêmio de resseguro cedido pelas seguradoras brasileiras no ano. As linhas de Automóvel (R$ 1,2 bilhão e alta de 96%); Aeronáuticos (R$ 706 milhões e alta de 43%); e Rural (R$ 1,2 bilhões e alta de 40%) ganham relevância na comparação. O segmento de Patrimonial segue líder em arrecadação de prêmios cedidos, totalizando R$ 5,5 bilhões e com alta de 29%.

N.F.

Revista Apólice