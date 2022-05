Assist Card celebra 50 anos com crescimento de 65%

Fundada em 1972 na Suíça, a Assist Card – pertencente ao Grupo Starr Companies – está celebrando 50 anos de vida em 2022 e para comemorar a data, a empresa realizou uma festa para executivos, imprensa e parceiros no Hotel Palácio Tangará, em São Paulo.

Quanto ao momento do mercado, as expectativas para o ano são bastante positivas. O cenário atual é de crescimento do segmento de seguro viagem, quando comparado com o período pré-pandemia, o que também comprova a tendência de as pessoas viajarem mais protegidas.

“Se olharmos para os números atuais veremos que os embarques aéreos ainda estão 50% abaixo do que se registrava em 2020, enquanto a indústria de seguro viagem já cresceu 33%. Ou seja, temos muito mais pessoas viajando protegidas do que tínhamos antes da pandemia”, comenta Alexandre Camargo, Country Manager da Assist Card Brasil.

Além do aquecimento da indústria, a Assist Card também comemora o seu crescimento de mercado. No primeiro bimestre de 2022, de acordo com a Susep (Superintendência de Seguros Privados), a soma dos prêmios de seguro viagem emitidos atingiram R$ 120 milhões, representando um crescimento de 33% sobre os R$ 90 milhões registrados no primeiro bimestre de 2020, o último antes da pandemia. No mesmo período, o crescimento registrado pela Assist Card foi de 65%, ou seja, duas vezes mais que a média da indústria.

A Susep também indica que os sinistros caíram R$ 8 milhões quando comparados ao primeiro bimestre de 2020, passando de R$ 80 milhões para R$ 72 milhões. “Este é um dado importante pois mostra que além de viajarem mais protegidos os turistas também estão mais cuidadosos”, comenta o Country Manager.

Ainda segundo Alexandre Camargo o crescimento do segmento está diretamente ligado à capacidade de resposta que as empresas tiveram durante a pandemia, o que gerou bastante empatia e confiança. “Em dois momentos importantes a Assist Card decidiu mudar seu produto para ampliar a cobertura aos seus passageiros. Primeiro foi logo após a OMS decretar a pandemia, quando fomos imediatamente a público e declaramos que daríamos assistência médica a qualquer passageiro afetado pela Covid-19. E alguns meses depois quando lançamos o produto de Quarentena, passando a cobrir os gastos com remarcação de viagem dos passageiros que não puderam regressar ao Brasil devido à Covid-19”, explica.

A Assist Card conta atualmente com 74 postos de atendimento interligados com tecnologia de ponta, garantindo disponibilidade de serviço ininterrupto 24 horas por dia, 7 dias por semana e em 16 idiomas.

K.L.

Revista Apólice