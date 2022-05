Alper Cargo contrata Luis Vitiritti como assessor de Risco

Compartilhar no

A Alper Cargo anunciou a contratação de Luis Vitiritti como assessor de Risco com foco no cliente. A chegada do executivo faz parte da estratégia da companhia de promover visitas técnicas aos clientes, oferecendo um melhor entendimento da operação e aplicação correta dos recursos de prevenção existentes.

“O executivo tem mais de 20 anos de experiência em seguros e prevenção de perdas e esta expertise será muito importante para a empresa fazer análises mais técnicas, minimizando os riscos e aumentando o valor percebido nos nossos serviços”, afirma Denis Teixeira, diretor nacional da Alper Cargo, ressaltando que a principal missão de Vitiritti será assessora e visitar clientes da companhia, identificando riscos e oportunidades de melhoria.

Teixeira ressalta ainda que esse serviço é estratégico e, a partir de agora, os clientes do Proteção 360º terão acesso a uma consultoria de riscos especializada em transportes, que tem o objetivo de analisar planos de gerenciamento de risco, avaliar sinistros, Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR’s) e Dispensa de Direito de Regresso (DDR’s) e promover Neto Promoter Score (NPS) para clientes assessorados.

“Estou muito feliz de fazer parte de uma companhia que vem investimento fortemente em tecnologia e inovação. A Alper Cargo tem o compromisso de buscar sempre as melhores soluções para os seus clientes e, neste sentido, minha experiência vai colaborar para que os objetivos sejam alcançados”, afirma Vitiritti, acrescentando que a visita ao cliente permite entender de perto as suas necessidades e promover melhoria dos riscos.

