Allcare e Nunes & Grossi firmam parceria estratégica

A Allcare Gestora de Saúde firmou parceria estratégica para a administração da carteira de clientes da Nunes & Grossi, no segmento de planos coletivos por adesão. Com a aquisição da carteira de clientes da Nunes & Grossi, a empresa fortalece sua atuação na Baixada Santista e amplia o seu leque de produtos.

Para o CEO da Allcare, Farias Sousa, “este é um passo muito importante para a estratégia de crescimento da organização em nível nacional, o que nos deixa muito empolgados com esta parceria”. Especializada no desenvolvimento, distribuição e gestão de serviços e produtos de saúde em todo o país, a administradora tem como principal propósito promover o cuidado com a saúde e levar bem-estar e qualidade de vida às pessoas.

“Confiamos muito em todo o trabalho que a Allcare vem desenvolvendo no ramo dos planos coletivos por adesão. Esta decisão estratégica veio para agregar e fortalecer as duas empresas”, comenta o presidente e fundador do Grupo Nunes & Grossi, Pedro Luiz Nunes Conceição.

Nessa nova fase, o Grupo Nunes & Grossi reforça seu foco para a Corretora N&G, sua frente de planos e seguros empresariais, e promete trazer novidades para o mercado.

“Continuaremos disponíveis para auxiliar os parceiros e fortalecer nosso relacionamento através da Corretora N&G”, afirma Pedro Nunes Conceição, reforçando o compromisso da empresa com os seus corretores parceiros.

