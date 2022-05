Aconseg-RJ elege diretoria para o biênio 2022/2024

A Aconseg-RJ (Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado do Rio de Janeiro), em Assembleia Ordinária, elegeu por unanimidade a nova diretoria para o biênio 2022/2024. A chapa única eleita é composta por Joffre Nolasco, da Rapport Assessoria, reeleito presidente; César Braga, da CDS Assessoria, para primeiro secretário; Jaqueline Rocha, da Nova Fortaleza Assessoria, segunda secretária; Luiz Philipe Baeta Neves, da Baeta Assessoria, como primeiro tesoureiro; e Alexandre Confettura, da Guarda Assessoria, para segundo tesoureiro. A Assembleia aprovou também, por unanimidade, as contas do biênio 2020/2022.

“Estou lisonjeado com este novo mandato. É importante destacar que a entidade está unida, mais fortalecida e continuará capacitando suas associadas com o melhor preparo para atender corretores e seguradoras”, disse Nolasco.

Jaqueline Duarte dos Santos Rocha, filha de um dos fundadores e ex-presidente da Aconseg-RJ, Renato Rocha, tornou-se a primeira mulher eleita para a diretoria da Associação. Ela revelou que “sente-se honrada por estar junto de pares, que são verdadeiros ícones do mercado segurador, além de ser um prazer imenso dar continuidade ao legado do pai,”, comentou, Jaqueline, acrescentando: “fazer parte da diretoria mostra o quanto as mulheres estão conquistando cada vez mais seus espaços no ambiente corporativo. Eu desejo agregar e somar ao time da entidade na defesa das assessorias”.

N.F.

