2º CONGRECOR: No mês de maio, pacotes poderão ser parcelados em 7 vezes

A Comissão Organizadora do 2º CONGRECOR, composta pelas lideranças dos Sincor’s de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, comunicou ontem, 10 de maio, que até o fim do mês os pacotes para inscrição no evento poderão ser parcelados em até 7 vezes no cartão de crédito. A ampliação no número de parcelas atende às solicitações dos corretores de seguros de todos os estados envolvidos.

“Somos cientes dos desafios impostos a todos neste momento de pós-pandemia. Assim, ampliamos as possibilidades de parcelamento dos pacotes para o 2º CONGRECOR para garantir uma participação em massa dos corretores e corretoras de seguros que atuam na Região Centro-Oeste e em Minas Gerais neste evento que já é tão esperado por todos”, destaca o presidente do Sincor Goiás e anfitrião desta edição, Vinícius Porto.

O 2º CONGRECOR será realizado entre 11 e 13 de agosto deste ano na Pousada do Rio Quente, em Caldas Novas (GO). O evento promoverá a troca de experiências entre profissionais do segmento de seguros da Região Centro-Oeste e de Minas Gerais, com foco em tecnologia, empreendedorismo e novas formas e estratégias de negócios.

Nesta segunda edição, as entidades representativas dos corretores preparam um evento da mais alta qualidade técnica. A estimativa é de que o evento receba, entre representantes de companhias seguradoras, corretores de seguros e autoridades, aproximadamente 1,3 mil.

O Rio Quente Resorts é o maior parque com águas quentes naturais da América do Sul. Os congressistas inscritos poderão explorar toda a extensa programação e infraestrutura de lazer e entretenimento do complexo.

O 2º CONGRECOR conta com o patrocínio de Bradesco Seguros, HDI Seguros, Porto, SulAmérica e Tokio Marine (Master I); Allianz, Liberty Seguros e Sompo Seguros (Master II); Pasi e Zurich (Master III); Bancorbrás, Capemisa, Msig, Mapfre, Maxpar Autoglass e Sura (Master IV) e com as parcerias de Centauro-On, Junto Seguros, MetLife e Rossi Advogados.

