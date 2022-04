Zurich passa a oferecer telemedicina no seguro Vida Empresa PME

A Zurich acaba de promover mais uma melhoria no seu produto Vida Empresa PME. Agora, as empresas clientes que tiverem esse tipo de seguro contratado poderão oferecer aos seus funcionários consultas médicas virtuais por meio da telemedicina emergencial com um clínico geral.

“Com os riscos de contágio da Covid-19, as consultas online se tornaram o principal meio de manter a saúde em dia sem necessidade de exposição ao vírus, se transformando em um meio que traz agilidade, praticidade e segurança ao atendimento médico”, explica Rodrigo Barros, diretor de Vida, Previdência e Capitalização da companhia. “A empresa já havia incluído o serviço de telemedicina no seu produto de vida individual. Agora, trouxemos a novidade para o PME”, complementa.

O Zurich Vida Empresa PME é um seguro de vida voltado a companhias de 3 a 500 funcionários. O produto oferece diversas coberturas, como: indenizações por morte e invalidez, assistência e auxílio funeral, além da cesta natalidade, que garante o fornecimento de um cartão alimentação ao beneficiário após o nascimento do(a) filho(a) para auxiliar na compra de itens de higiene e alimentação.

Agora, caso o serviço seja contratado, os colaboradores das empresas terão acesso a uma plataforma de teleconsulta emergencial, em que um clínico geral fornece as orientações necessárias ao paciente. Caso o médico prescreva medicamentos, o usuário receberá a receita por e-mail.

O serviço poderá ser acessado por meio do site do parceiro da Zurich “Tem Saúde”, o mesmo definido pela seguradora ao lançar o mesmo serviço para os clientes do seguro de vida individual, em 2021.

“A parceria com o Tem Saúde trouxe ótimos resultados com o serviço de telemedicina no nosso seguro de vida para pessoas físicas. Por isso, trouxemos este parceiro conosco para oferecer, também para os nossos clientes PME, consultas que podem ser realizadas em qualquer hora e dia do ano”, explica Barros.

O executivo informa que clientes do Vida PME com apólices vigentes que queiram incluir o novo serviço, podem fazê-lo mediante endosso e possível adequação do prêmio do seguro.

Como funciona o serviço de telemedicina

Os serviços de telemedicina do seguro de vida da Zurich são disponibilizados por meio da Tem Saúde, uma empresa que soma mais de 4 milhões de cartões emitidos e é uma plataforma certificada e autorizada pelo Conselho Federal de Medicina.

Para ter acesso à plataforma, vinte e quatro horas após a emissão da fatura, basta cada segurado/colaborador fazer a ativação pelo site do parceiro ou pela Central de Atendimento: 0800 836 8836.

Quarenta e oito horas após essa etapa, o titular já pode solicitar atendimento por esse mesmo site. Logo depois de um rápido procedimento de login, já é possível passar pelas consultas, que acontecem 24 horas por dia, 365 dias por ano.

N.F.

