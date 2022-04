Zurich dá desconto em oficinas para clientes de Auto e Residencial

A Zurich tem colocado o cliente no centro de tudo o que faz. E isso tem se evidenciado no seguro residencial da empresa: após disponibilizar aos seus clientes coberturas e serviços com pegada sustentável, a seguradora anunciou novos benefícios do produto, que incluem novas regras de cobertura e um desconto para os clientes que possuírem também o seguro para automóvel da companhia.

Todos os clientes do seguro auto da seguradora que tenham um sinistro e levem seus veículos numa oficina referenciada já contam, atualmente, com um desconto de R$ 400 na franquia. A novidade é que, se eles também possuírem um seguro residencial da empresa, terão mais R$ 400 de desconto, totalizando R$ 800 de abatimento no valor final. Essa condição faz parte de uma campanha da companhia, que se iniciou no começo deste mês de abril.

“Com essa campanha de desconto dobrado, deixamos claro que o ‘clientecentrismo’ está em todas as nossas ações, mesmo que indiretamente. Com este excelente benefício, queremos incentivar nossos clientes a terem uma visão mais ampla. O seguro auto é o mais difundido do país, mas outras proteções também são importantes e a Zurich, que é uma seguradora multilinha e multiproduto, pode oferecer, com qualidade, um leque de opções que atende a todas as necessidades do cliente”, pontua Ismael Andrade, Superintendente de Seguros Massificados da seguradora.

Os benefícios para os clientes da empresa vão além. Quem possui um seguro residencial da empresa e necessitar de cobertura para substituição de algum item sinistrado, contará com outra novidade. Isso porque o valor utilizado para o cálculo sempre será o de um item novo. Não há, portanto, depreciação, nem tampouco haverá a necessidade de o cliente contratar uma cláusula adicional na apólice, como é prática do mercado: isto também é feito de forma automática, para todos os clientes.

“Os produtos da Zurich são diferenciados. Além dessas novidades, o seguro residencial, que é um dos mais bem avaliados pela PROTESTE, ainda oferece um serviço de descarte responsável de entulhos, bem como consultoria ambiental para os clientes que queiram implementar medidas sustentáveis, voltadas ao consumo consciente de água e de energia elétrica e reciclagem de lixo”, comenta Andrade.

Foco em produtos massificados

Além das mudanças no seguro residencial, a Zurich tem intensificado as ações para diferenciar a sua carteira de seguros massificados como um todo no mercado, sem perder de vista sua promessa de gerar um impacto positivo no planeta.

Em fevereiro de 2022, a companhia lançou seu seguro para motocicletas, o Zurich Moto. Antes disso, já havia anunciado mudanças no seguro auto, com pagamento em 12x sem juros no cartão de crédito e novas coberturas para pequenos reparos, pneus e vidros. Conta ainda com o Zurich Driver, um aplicativo para auxiliar os clientes em uma condução mais segura no trânsito, e foi pioneira no lançamento de um seguro para carros elétricos e híbridos no Brasil.

A empresa é ainda a única seguradora do país a conceder um Selo Verde para as oficinas mecânicas credenciadas (que atendem no seguro auto individual e em frotas) que estejam preocupadas com a diminuição do impacto ambiental que geram em suas atividades. Ações como essas beneficiam não só nossos clientes, mas a todos, ajudando a criar um futuro melhor e mais protegido.

N.F.

Revista Apólice