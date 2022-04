Zurich aposta nas assessorias para expandir sua atuação regional

EXCLUSIVO – Expandir sua atuação geográfica e tornar-se a seguradora parceira de todos os corretores. Esse é o objetivo da Zurich no Brasil, que realizou um evento na manhã dessa terça-feira, 19 de abril, para comentar suas estratégias de expansão e fortalecimento dos negócios no país. Marcio Benevides, diretor executivo de Distribuição, e os diretores das regionais da companhia falaram sobre como cada regional está atuando para contribuir com o crescimento do resultado operacional.

Visando a ampliação da sua capilaridade, a empresa vem intensificando sua parceria com as mais de 50 assessorias espalhadas pelo território brasileiro, que já atendem a mais de 2 mil corretores. Segundo Benevides, essa aproximação irá proporcionar mais robustez aos negócios da companhia e aumentar sua participação no mercado. “Somos uma seguradora multi-ramos e, embora tenhamos enfrentado desafios durante a pandemia, aumentamos nossa presença física de 10 para 19 estados brasileiros através das assessorias. Em complemento, intensificamos o trabalho junto ao pilar de Associações, apostando no potencial de crescimento do nosso produto vida e na infraestrutura tecnológica diferenciada”, disse.

De acordo com o superintendente de Relacionamento com os Corretores e Assessorias da companhia, Luiz Gasperi, por meio das assessorias foi possível aumentar a presença nas cinco regiões do país, em especial em duas delas, nas quais a atuação presencial da seguradora era menor: Norte e Nordeste. Mas também conseguiu expandir a atuação nas demais, onde há espaço para crescer. “Com o estreitamento do relacionamento das assessorias com os corretores atendidos, percebemos um aumento de 50% no volume de cotações em seguros de automóvel e 78% em vendas em todos os nossos produtos entre janeiro e dezembro de 2021”.

A diretoria de Associações está focada em investir em ferramentas digitais de angariação, proporcionando mais agilidade na venda pelos corretores e maior segurança do processo. A área também está trabalhando para divulgar a capacidade de cobrança consignada da companhia, além dos meios de cobrança tradicionais, como débito em conta, cartão de crédito e boleto bancário. “Possuímos vasta experiência nesse tipo de operação, com mais de 360 apólices e 380 mil segurados, tanto nos órgãos das esferas federal, estadual quanto municipal. Apostamos na disponibilização de novas assistências aos segurados, como o serviço de telemedicina, bem como na expansão do nosso produto vida, que é um mercado aquecido”, afirmou Thales Amaral, diretor do setor.

A regional de São Paulo Capital conta com uma filial física com atuação de equipes especializadas no Corporativo e no Varejo, operação mobile em Santos, 12 Assessorias e representa cerca de 20% do total de prêmio emitido no Brasil, pelo canal corretor, para cobertura de relacionamento na Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira e Litoral. Para Alexandre Oliveira, diretor da regional, um dos objetivos é evoluir a proposta de valor da empresa de ganhar relevância na gestão de riscos. “Entretanto, nosso foco é também crescer nos produtos voltados às pessoas físicas, especialmente em Auto, Residencial e Vida Individual, aumentando a atividade comercial com entrada no Varejo e intensificando o relacionamento com os parceiros”.

Já a regional do interior de SP conta com filiais estrategicamente posicionadas nas cidades de Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, Bauru e São José do Rio Preto, além de 05 operações mobile e mais 07 assessorias. Ela representa 13% do total de prêmio emitido no Brasil, pelo canal corretor, para cobertura de relacionamento no interior do Estado. Os produtos que se destacaram na região foram Vida e Residencial. “As sssessorias têm papel estratégico, pois se relacionam com corretores nas principais cidades do interior de São Paulo e chegam em praças que não estávamos posicionados fisicamente”, disse João Amato, diretor da regional.

A regional de Minas e Centro-Oeste conta com filiais em Belo Horizonte, Uberlândia, Ipatinga, Juiz de Fora, Poços de Caldas, Divinópolis, Brasília, Goiânia e Campo Grande, além de 01 operação mobile e mais 14 Assessorias. A região já representa cerca de 33% do total de prêmio emitido no Brasil, pelo canal corretor. De acordo com Rogério Gebin, diretor da regional, a Zurich deseja apoiar os parceiros no desenvolvimento e no conhecimento das melhores soluções para que possam oferecer os melhores produtos aos clientes. “Desejamos trabalhar no aculturamento de seguro nesses mercados, bem como incentivar os corretores a operarem os diferentes segmentos de seguros de pessoas, seguros patrimoniais e vida”.

Na regional do Sul, que abrange as cidades de Curitiba, Cascavel, Maringá, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Joinville, Porto Alegre e Caxias do Sul, os seguros diferenciados, como Patrimonial e Linhas Financeiras, foram os destaques. A regional conta com 02 operações mobile e mais 12 assessorias, representando 23% do total de prêmio emitido no Brasil, pelo canal corretor. “Desejamos ser referência em qualidade de atendimento a nossos corretores, sendo um player completo com grande portfólio de produtos e serviços. Nesse contexto, as Assessorias serão o braço forte de expansão na nossa região”, disse Luciano Silveira, diretor da regional.

A regional Rio de Janeiro, Espírito Santo, Norte e Nordeste conta com filiais estrategicamente posicionadas nas cidades do Rio de Janeiro, Salvador e Recife e mais 18 Assessorias. Ela representa 11% do total de prêmio emitido no Brasil pelo canal corretor. Segundo Cristiane Mello, diretora da regional, no Rio de Janeiro e Espírito Santos há potencial de crescimento nos segmentos de linhas financeiras, garantia, patrimonial e vida (grupo e individual). “Isso permite que a Zurich atue com uma estratégia de diversificação baseada em pilares de negócios. Já no Norte e no Nordeste observamos oportunidades de crescimento com foco maior em seguros de pessoas, Patrimonial e Linhas Financeiras”, ressaltou.

Nicole Fraga

Revista Apólice

* com informações da assessoria de imprensa