A área de Seguros e Benefícios da WIT, gestora de patrimônio, anunciou o lançamento de uma unidade para atender a cadeia de Agronegócios, com a estruturação da área e a apresentação da nova diretora, Barbara Amans. A principal missão da executiva é fortalecer as raízes no Agronegócio, com foco no atendimento consultivo para o cliente e na gestão de riscos, construindo de forma estratégica os serviços em seguros para o produtor rural, alinhada aos interesses individuais.

Formada em Medicina Veterinária pela UNG, com MBA em Agronegócios (Esalq/USP) e Pós-graduação em Gestão de Negócios (IBMEC), somada à atuação de mais de uma década no mercado segurador com foco em Agronegócios, Barbara Amans atuou na estruturação de produtos, construção de condições gerais de apólices de seguros, precificação, subscrição e gestão comercial de corretores de grandes canais.

A diretora comercial atuará junto ao head de Seguros e Benefícios da WIT, Eduardo Ramirez, que destaca a expansão. “Nosso intuito é atender uma fatia de produtores rurais que não encontram soluções de seguros nas operações padronizadas. Além de planejarmos aquisições de corretoras especializadas, ofereceremos também uma diversificação de soluções para auxiliar todos os parceiros e corretoras de menor porte que não tenham uma área técnica para seguros agro, uma plataforma de negócios”, diz ele.

Quanto ao portfólio de serviços da nova área, Barbara evidencia os principais diferenciais da empresa no mercado. “Nosso portfólio conta com soluções personalizadas do maquinário ao plantio, da colheita à armazenagem, do beneficiamento ao transporte, garantindo a proteção dos investimentos e perpetuidade no campo. Vamos além da corretagem, prestando uma consultoria desde a colocação do risco até a resolução de sinistros, acompanhando todas as etapas, garantindo os ativos, responsabilidades e operações de nossos clientes”.

Além disso, a nova unidade de seguros para o setor de Agronegócio da WIT investe em tecnologia utilizando plataformas de monitoramento agrícolas, ofertas de multisserviços de outras divisões do grupo, como crédito, câmbio, operações de hedge e commodities. “A independência e a eficiência superior ao trabalho oferecido por bancos e outras corretoras diferenciam a empresa do mercado em geral. Entendemos as particularidades de cada operação e utilizamos nosso conhecimento em riscos e gestão para personalizar o recurso ideal”, finaliza Barbara.

