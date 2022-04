Vivo amplia carteira de seguros para smartphones

A Vivo anunciou a ampliação da sua estratégia no segmento de seguros para equipamentos tecnológicos e lançou a cobertura para furto simples no seguro para smartphones com novo modelo de renovação, garantindo ainda cobertura internacional. Já nos próximos meses, clientes corporativos também poderão contratar o seguro.

Disponível para clientes pessoa física, o Vivo Seguro Celular possui formato flexível em que o cliente escolhe a cobertura que melhor atender às suas necessidades e perfil de uso, válido para smartphones adquiridos no Brasil ou no exterior. Além disso, entre as formas de pagamento, a operadora permite débito direto na fatura do plano do cliente sem comprometer o cartão de crédito, ou ainda ter até 10% de cashback pagando a mensalidade de seguro com o cartão Vivo Itaucard.

Com isso, o portfólio de seguros da companhia fica mais robusto e possibilita que clientes de todos os planos contratem as seguintes coberturas: Roubo, Furto Simples e Qualificado e Danos Acidentais, garantindo cobertura completa do smartphone; Roubo e Furto Simples e Qualificado; e, Danos Acidentais, como quebra acidental, imersão em líquidos e danos elétricos. Em todas as modalidades, o valor do seguro custa a partir de R$ 5,99 mensais e é livre de carência, ou seja, o equipamento está protegido desde o primeiro pagamento.

Entre os diferenciais do produto, está o ajuste automático do custo do prêmio para parcela de menor valor, garantindo assim reenquadramento do valor pago pelo cliente a cada aniversário do seguro. A contratação do seguro pode ser feita diretamente nas mais de 1,7 mil lojas da Vivo no País para aparelhos com até 15 dias da data de emissão da Nota Fiscal, ou então pela web, para dispositivos com até dois anos da data de emissão da Nota Fiscal. Para abertura do sinistro, basta acessar digitalmente o site Vivo Seguro Celular e, em caso de Danos Acidentais, o reparo é realizado com assistências autorizadas e substituição por peças originais. Todos os seguros são oferecidos em parceria com a Zurich.

A operadora comercializa seguros em seu portfólio desde 2011 com curva de crescimento acelerada ano contra ano. Somente nos últimos 12 meses, a carteira teve incremento de 28% da base de clientes. A companhia foi pioneira entre as operadoras no Brasil a lançar o modelo de análise e contratação do serviço de seguro para smartphones remotamente por meio do aplicativo web desenvolvido a partir da experiência global do Grupo Telefônica, que já ocorre em suas operações na Espanha e Inglaterra.

Seguro para smartwatches e tablets

Além dos seguros para smartphone, a Vivo lançou em 2021 o Vivo Seguro Tech, seguro que garante indenização em caso de Roubo, Furto Qualificado e Danos Acidentais para smartwatches e tablets conectados adquiridos no Brasil ou exterior com planos a partir de R$ 1,49 mensais. Para consultar os equipamentos elegíveis e mais detalhes sobre a cobertura, valores mensais e formas de pagamento dos seguros, basta consultar o link.

N.F.

Revista Apólice